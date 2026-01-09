LIBROS

Amor y espías contra el fascismo

Conversamos con el periodista e historiador valenciano Carles Senso sobre su último libro, 'Los ojos de Moscú', de Reclam Editorial

ondacero.es

Alzira |

Todas las épocas de la historia han dejado biografías de gente de lo más interesante. Allá donde miremos, encontramos perfiles dignos de ser relatados. El historiador y periodista Carles Senso, de Antella (Valencia), nos presenta su libro 'Los ojos de Moscú' (Reclam Editorial), en el que precisamente indaga en la vida de dos personas que, pese a ser poco conocidas, tuvieron mucha importancia en época de guerras durante el siglo XX. La historia de Joaquín Olaso de Carcaixent y Lola Garcia Echevarrieta que, más allá del amor, les unió la lucha por los mismos intereses: la caída del fascismo.

