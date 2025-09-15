Alzira pone en circulación una nueva edición de bonos para el comercio local

El Ayuntamiento de Alzira ha lanzado la octava edición de los Bonos de Comercio, una iniciativa para impulsar el consumo local y ayudar a las familias en un mes especialmente difícil como es septiembre, con los gastos de la vuelta al cole y el final del verano.

Con estos bonos, las personas empadronadas en Alzira podrán comprar más por menos en los comercios locales adheridos a la campaña. Y esto se solicita a través de citas previas… citas que han pedido ya muchos ciudadanos… así lo decía esta mañana Gemma Alós, regidora de Desarrollo Económico, Ocupación y Comercio.

Esta campaña está enfocada exclusivamente a comercios de Alzira, y los bonos podrán utilizarse hasta el 31 de octubre. Además, ya plantean poner en marcha una nueva edición, prevista para Navidad, que incluirá también hostelería y servicios, dando así un mayor empujón al comercio y a la económia local.