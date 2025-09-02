Algemesí prepara las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut con la novena y los ensayos de los bailes

Las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí arrancaron oficialmente el pasado viernes con el inicio de la novena. La Capella de la Troballa y las calles de su entorno se convierten en el escenario de esta celebración religiosa, que se repetirá diariamente hasta el viernes 6 de septiembre, jornada de la antevíspera, cuando concluirá este acto litúrgico tan arraigado en la tradición local.

Al igual que en los últimos años, se ha consolidado la celebración de ensayos abiertos al público en diferentes localizaciones de la ciudad, en los que cada grupo participante en la procesión ofrece una muestra de su trabajo, acercando así la preparación de las fiestas a toda la ciudadanía.

El calendario de ensayos públicos se iniciaba el sábado 31 de agosto, a las 20.30 h, con las Danses de Gegants i Cabuts en la plaza de les Tres Moreres y, a las 21.00 h, el Ball de les Llauradores.

A las 20.00 h de hoy será el turno de los Tornejants en la plaza Cabanilles y, media hora después, de la Schola Cantorum en la Basílica de Sant Jaume.

El miércoles 3 de septiembre la actividad se retomará con la Muixeranga d’Algemesí, que ensayará a las 20.00 h en la plaza del Teular, seguida una hora después por la Nova Muixeranga, que trasladará su preparación a la plaza del Mercat.

El jueves 4 de septiembre, a las 20.00 h, el grupo de los Bastonets protagonizará su ensayo en la plaza de les Tres Moreres. Posteriormente, a las 20.30 h, será el turno del ensayo general de les Danses d’Algemesí en la avenida Raval de Sant Roc. A la misma hora, los Volants en la plaza Mayor y el Cant de l’Apostolat en la plaza Verge dels Dolors.

El viernes 5 de septiembre, las Pastoretes abrirán la tarde a las 18.30 h en el parque Salvador Castell, escenario en el que media hora más tarde bailarán también la Carxofa y los Arquets. En paralelo, los Misteris i Martiris representarán sus papeles en la calle Mossén Blanch. Los Campaners tomarán el relevo en la Capella de la Troballa a las 20.00 h, y ya a las 22.45 h se celebrará la Dansà a la Mare de Déu de la Salut, que recorrerá el trayecto desde la Capella de la Troballa hasta la plaza Mayor, pasando por la calle Berca y la plaza del Carbó. Esta edición coincide con el 20º aniversario de la popular dansà organizada por el Grup de Danses Berca y la EMTiD. El sábado 6 de septiembre, la música de tabal y dulzaina inundará Algemesí con la Plega General por las calles del municipio a partir de las 10.00 h. Ya por la tarde, a las 20.00 h, tendrá lugar la Cercavila de l’Antevespra por las calles de vuelta, coincidiendo con el itinerario de la Processó de Volta General, precedida por el Repic General en la basílica. La novena finalizará esa noche con la representación de los Misteris i Martiris en la Capella de la Troballa a las 22.45 h. A continuación, la plaza Mayor acogerá el concierto de la Banda Simfònica d’Algemesí y, seguidamente, también la Nit del Retorn con el Toc del Retorn —repique y volteo—, el Àngelus, las 21 salvas de honor a la Mare de Déu de la Salut y un castillo de fuegos artificiales que pondrá el punto final a los actos previos a las grandes procesiones.

