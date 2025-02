La alcireña Amparo Carrió gana el Premi Lola Gaos 2025

La Academia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) ha celebrado la gala de entrega de la VII edición de los Premios del Audiovisual Valenciano Lola Gaos.

En el Palau de la música de Valencia se encontraba la alcireña Amparo Carrió entre las nominadas en la categoría de peluquería y maquillaje por su trabajo en la película “Valenciana”.

Amparo que en 2021 estuvo nominada para este premio dice que el trabajo que realizó en la película fue muy costoso para adaptar la película a su época, ambientada en plena "Ruta del Bakalao" y que hicieron apuestas muy locas para lograr el resultado obtenido.

En esta ocasión, sí. El premio fue para Amparo Carrió y su compañera Verónica Baeza.

"Valenciana" ha logrado 4 de los 6 premios a los que estaba nominada: Mejor Música , Mejor Canción Original por The reality is not enough, Mejor Maquillaje y Peluquería, y el premio a Mejor Dirección Artística.

En Más de Uno La Ribera hemos hablado con Amparo Carrió.