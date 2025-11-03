El alcalde de Alzira pide una reunión con el conseller de Cultura para clarificar la Casa Real de Jaume I

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha remitido una carta al conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, para pedirle una reunión urgente y una resolución definitiva sobre el proyecto de rehabilitación de la Casa Real–Torre de Jaume I.

En la misiva, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento ha cumplido todos los requisitos técnicos y patrimoniales exigidos por la Conselleria, y que el proyecto actual ha sido consensuado con los técnicos autonómicos y avalado por un informe del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia.

El primer edil lamenta que, a día de hoy, el consistorio no haya recibido respuesta formal ni requerimientos adicionales por parte de la Conselleria, y subraya que el Ayuntamiento no ha desistido del proyecto, considerado de gran valor histórico, cultural y turístico para la ciudad.

Finalmente, solicita una reunión directa con el conseller para desbloquear la situación y garantizar la continuidad de una actuación clave para el patrimonio y la historia de Alzira financiada con fondos europeos.