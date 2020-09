Olmedo, cedido al Orihuela: "La decisión la he tomado yo"

Víctor Olmedo jugará esta temporada en el Orihuela. El lateral repetirá cesión, ya que estuvo en Los Arcos en el último tramo del pasado curso. Olmedo ha tomado la decisión para intentar tener más minutos, ya que Cubillo y Del Pozo contaban con el canterano. "He sido egoísta y he tomado yo la decisión", ha dicho Olmedo.

El lateral tendrá la famosa cláusula del miedo y no podrá jugar ante el Hércules en Liga, ni en Los Arcos ni en el Rico Pérez. "Me voy con un poco de pena porque este Hércules es el mejor que he visto en los cinco años que llevo aquí", ha comentado el lateral alicantino.