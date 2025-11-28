Vuelve la VIII Carrera Popular de Papá Noel-La Florida para fomentar el comercio local

Alicante se prepara para acoger la VIII Carrera Popular de Papá Noel-La Florida, que se va a celebrar el sábado 29 de noviembre, con salida desde la plaza Padre Ángel Carcagente organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de las concejalías de Comercio y Deportes y la asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), a la que se puede acudir vestido de Papá Noel y ya cuenta con 420 inscritos.

Este evento deportivo es gratuito y está subvencionado por el Ayuntamiento y de forma tradicional se celebra en Navidad para toda la familia. Los concejales de Comercio y Deportes, Lidia López y Manuel Villar, junto con la presidenta de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), Vanesa Cárdenas, presentaron este martes la carrera señalando que se organiza con el objetivo de fomentar y acercar el comercio local recorriendo nuestros barrios, y poder así descubrir los establecimientos de proximidad, promover el espíritu navideño entre los ciudadanos y un estilo de vida saludable practicando deporte.

La carrera consta de varias categorías: la absoluta de 5.200 metros (4 vueltas), andarines con una distancia de 2.600 metros (2 vuelta) y salida a las 10 horas, y las carreras infantiles previstas a las 11 horas. Los dorsales se repartirán el día de la carrera desde las 9 horas en la plaza Padre Ángel Carcagente.

Los concejales Lidia López y Manuel Villar, invitaron a participar “el objetivo es que todos nos sumemos al evento deportivo saludable participando andando o corriendo para dinamizar el barrio y llenar nuestras calles más comerciales de La Florida de la ilusión de la Navidad en esta especial carrera popular que celebra su octava edición y siempre es un éxito”.

Los comerciantes premiarán con vales regalos a los ganadores

La Asociación de Comerciantes Unidos Alicante premiará con 40 vales de los comercios del barrio a los ganadores de las distintas categorías para que puedan gastarlos en los comercios asociados y obtendrán tres trofeos conmemorativos aportados por la concejalía de Deportes, y para los que ganen las carreras infantiles se les va entregar unos premios sorpresa con medallas y vales de los comercios.

En las carreras infantiles podrán participar los niños de entre 2 y 15 años, en diferentes categorías: chupetines (2 a 6 años): 100m, benjamines (7 a 8 años) 200m, alevines (9 a 11 años) 400m e infantiles (12 a 15 años) 800m.

“La asociación realiza esta carrera con la convocatoria de subvenciones de Comercio del Ayuntamiento, es una iniciativa muy positiva que une y atrae a nuevos clientes y se da a conocer esta emblemática zona de la ciudad, además cuenta con la colaboración de un comercio del barrio Woolo que patrocina las camisetas y de la concejalía de Deporte que aporta los trofeos y la gestión del evento”, explicó la edil Lidia López.

La carrera popular invita a todos a pasar una mañana en familia y amigos de Navidad, con un evento en el que se puede participar de forma gratuita para apostar por impulsar y dinamizar nuestro comercio local en los barrios de Alicante. Asimismo, los 300 primeros corredores obtendrán un gorro de Papá Noel de obsequio al recoger el dorsal, y los 200 adultos una camiseta conmemorativa al finalizar la prueba, así como se repartirán 50 camisetas para la categoría de infantiles.

La presidenta de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), Vanesa Cárdenas, ha agradecido "la buena respuesta y acogida que tiene esta carrera", así como señaló que “es una forma de dar la bienvenida a la Navidad desde los comercios en el fin de semana del Black Friday antes de todos los eventos navideños queremos que recorran todo nuestro barrio para que las personas hagan deporte y lo conozcan, es muy familiar con talleres y vales que aportan los comercios para que vuelvan al barrio”.

Para celebrar la carrera está prevista la restricción al tráfico, de 7 a 15 horas, del recorrido con salida desde la plaza Padre Ángel Carcagente por Cisne, entre Vall de Gallinera y Casiopea, transcurriendo por Cefeo, Fátima con final en la misma plaza de inicio de la carrera.