Una vecina de San Vicente del Raspeig sufre una estafa de 86.000 euros que creyó invertir en una multinacional energética española

Diez personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Castellón, Madrid, Barcelona, Mallorca, Burgos y Cádiz por su presunta implicación en una estafa de 86.350 euros mediante falsas inversiones financieras en una multinacional energética de la que fue víctima una mujer, quien entregó ese dinero procedente de sus ahorros, de dos préstamos bancarios y de otro solicitado a un familiar.

Los arrestados se hacían pasar por una conocida multinacional energética española para llevar a cabo la estafa y las investigaciones de esta trama comenzaron en abril del año pasado a raíz de la denuncia de la perjudicada, una vecina de San Vicente del Raspeig, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En su denuncia, la mujer expuso que tuvo conocimiento de una supuesta oportunidad de inversión a través de un anuncio publicado en una red social (que resultó ser falso), en el que se ofertaba la compra de acciones de una reconocida multinacional energética española.

Tras contactar con los anunciantes, estos le prometieron elevados beneficios económicos a cambio de la inversión de distintas cantidades de dinero, indicándole que debía descargar una aplicación de una presunta plataforma de inversiones.

En un primer momento, la víctima realizó pequeñas aportaciones económicas. Sin embargo, cuando intentó recuperar el dinero invertido, los estafadores le exigieron nuevos pagos para liberar supuestamente los fondos.

Como consecuencia de las reiteradas llamadas telefónicas y la presión ejercida por varias personas implicadas en la trama, la perjudicada llegó a solicitar dos préstamos a su entidad bancaria y otro a un familiar, alcanzando finalmente la cantidad total estafada de 86.350 euros.

Una cuenta bancaria en Inglaterra

Las pesquisas policiales se iniciaron a partir de los datos aportados por la víctima, entre los que figuraba una cuenta bancaria de una entidad radicada en Inglaterra, a la que se habían transferido los fondos, así como numerosos números de teléfono móvil utilizados para la comisión de los hechos delictivos.

Después de solicitar el bloqueo judicial de la cuenta bancaria y la identificación de los titulares y de los medios de pago empleados, se llevó a cabo un operativo que empezó en noviembre pasado en las provincias de Valencia, Burgos, Cádiz, Castellón, Madrid, Mallorca y Barcelona, donde fueron detenidos los sospechosos.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares, a la espera de la celebración del juicio.

La Guardia Civil ha pedido a la población que desconfíe de anuncios que prometan beneficios rápidos o sin riesgo, que verifiquen la identidad de las empresas ofertantes y eviten decisiones financieras bajo presión.