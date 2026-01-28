Un vándalo causa daños en el polideportivo de El Campello y cuelga su fechoría en las redes sociales

La Policía Local de El Campello ha identificado y sancionado a un joven, vecino de una localidad cercana por un acto vandálico en el Polideportivo Central donde vació el contenido de varios extintores sobre la pista y las gradas, que quedaron inservibles para los entrenamientos previstos por diversos equipos de esta localidad alicantina.

Según informa la concejalía de Seguridad de El Campello, aprovechando que las instalaciones se encontraban abiertas para que los vendedores del mercadillo de los miércoles pudieran hacer uso de los aseos, y de forma totalmente intencionada, un vándalo accedió al centro deportivo, esperó agazapado a que se marchara el servicio de limpieza, y esparció el contenido de los extintores con el único objetivo de causar daños en una propiedad pública.

Un equipo de limpieza integrado por cuatro personas empleó dos jornadas de trabajo para dejar las instalaciones en condiciones óptimas para la práctica deportiva. El contenido de los extintores es tóxico, y se tuvo que llevar a cabo un servicio especial e intensivo, tanto en la pista como en las gradas.

Rastreo de la redes sociales

El presunto vándalo, en sus redes sociales | Ayuntamiento de El Campello

Lo que no se imaginaba el vándalo es que la investigación policial incluye siempre un rastreo en todas las redes sociales. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad indagaron en ellas, y dieron con el individuo, que ya ha sido localizado e identificado.

Se trata de un vecino de un municipio cercano que además de vandalizar el polideportivo colgó un video en el que se jactaba de lo hecho mientras bebía alcohol y se burlaba de los agentes policiales con un lacónico “busca, busca”.

Se burla de la Policía Local en sus redes sociales | Ayuntamiento de El Campello

Tendrá que pagar los daños

Al joven ya se le han abierto diversos expedientes, con sanciones que alcanzan los 2.100 euros, en aplicación de la ordenanza de convivencia de El Campello.

A esta cantidad se añadirán las facturas correspondientes a la recarga de los extintores, la factura de la limpieza especializada y el coste que supone mantener las instalaciones deportivas cerradas durante dos días.