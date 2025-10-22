La Universidad de Alicante mantendrá las Pruebas de Acceso en Alcoy para el curso 2025-26

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz Callado ha indicado que “una vez conocidas las inquietudes de los familiares, la UA ha adoptado la decisión de mantener las Pruebas de Acceso a la Universidad en Alcoy para el presente curso”, “y - ha asegurado- tratando de hacerlo en las mejores condiciones posibles”.

Así lo ha manifestado tras una reunión mantenida en el campus de Sant Vicent del Raspeig con los representantes de la plataforma “Les PAU a casa”, integrada por representantes de las AMPA, Asociaciones de Madres y Padres, de los institutos de las comarcas del Alcoià-Comtat afectados por la medida.

Según ha declarado Ruiz, “la reunión ha sido una magnífica oportunidad para explicar e intercambiar impresiones sobre los motivos que llevaron a la UA a proponer la centralización de los tribunales, y para escuchar las razones en contra argüidas por las familias”. El vicerrector ha explicado que, tal y como se explicó en su día, “la medida no se iba a implementar si no contaba con el respaldo de las familias, el estudiantado y los institutos y así lo hicimos saber a los responsables políticos de las zonas afectadas en la reunión mantenida al inicio del curso, a los que se les instó a trabajar conjuntamente para alcanzar el consenso necesario”.

Ruiz Callado, que ha estado acompañado en la reunión por el director del secretariado de Acceso a la Universidad, Juan Matías Sepulcre, ha insistido en que la decisión anunciada el pasado mes de julio obedecía a criterios estrictamente académicos y de igualdad de oportunidades para el alumnado que se examina en los dos tribunales que hasta ahora se celebraban en Alcoy. En este sentido, ha explicado, no obstante, que, “en ningún caso se van a adoptar medidas que puedan perjudicar al alumnado” por lo que una vez escuchada la voluntad de las familias, “se mantendrán los exámenes en Alcoy para el curso 2025-2026”, pero puntualiza que desde la UA “se seguirán explorando vías que permitan siempre mejorar las condiciones actuales”.

Por parte de la plataforma de familias han asistido a la reunión su portavoz, Marina Aresté, junto a Carol Martínez, Javier Molina, Gelda Marín, Gemma Doménech, Cristina González y Elena Juan.