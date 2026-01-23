La Universidad de Alicante diseñará la mascota de los Mensajes Saludables REUPS 2026

La Universidad de Alicante ha sido seleccionada por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS) para diseñar la mascota que acompañará todos los Mensajes Saludables de 2026, una iniciativa de alcance nacional que, de manera mensual, visibiliza un tema clave de salud y bienestar vinculado a un Día Mundial específico.

Este encargo supone un reconocimiento destacado a la trayectoria y al compromiso de la UA con la promoción de la salud, la sostenibilidad ambiental y el cuidado del entorno, así como a su participación activa y continuada en la REUPS. A lo largo de 2026, las universidades integrantes de la red difundirán mensajes mensuales centrados en ámbitos prioritarios de la salud pública, como la educación ambiental, la prevención del cáncer, el tabaquismo, la nutrición o la actividad física, todos ellos acompañados por una imagen común diseñada desde la Universidad de Alicante, han señalado fuentes de la Institución Académica.

La iniciativa ha sido impulsada por la directora del Secretariado de Universidad Saludable de la UA, Sofía García Sanjuán, en colaboración con la profesora María Dolores de Juan Vigaray y una estudiante del Grado de Marketing, Alejandra Guerrero. El equipo ha trabajado conjuntamente en la creación de una mascota corporativa con forma de pato, un personaje que se adaptará a las distintas acciones y contextos de los Mensajes Saludables de cada mes, reforzando su carácter divulgativo, cercano y educativo.

¿Por qué un pato?

La elección del pato como mascota responde a un criterio simbólico y coherente con la identidad del campus. Se trata del animal más visible y reconocible de la Universidad de Alicante, pero también de uno de los más vulnerables frente a determinadas conductas cotidianas. La convivencia diaria ha puesto de manifiesto que acciones aparentemente inofensivas, como alimentarlos con pan, interactuar con sus crías o abandonar residuos en las zonas de agua, afectan negativamente a su salud y a su comportamiento natural. En este sentido, la mascota actúa no solo como un símbolo amable e identificativo, sino también como un recordatorio de la responsabilidad compartida, transmitiendo que el bienestar humano y el del entorno dependen de decisiones informadas, respetuosas y sostenibles.

El diseño de esta mascota permitirá dotar de una identidad visual unificada a los Mensajes Saludables REUPS 2026 y, al mismo tiempo, visibilizar el talento creativo del estudiantado de la Universidad de Alicante. Asimismo, fomenta el aprendizaje experiencial y refuerza valores vinculados a la salud, el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social.

Con esta iniciativa, la Universidad de Alicante refuerza su vínculo con la REUPS y consolida su papel como institución comprometida con la salud comunitaria, la sostenibilidad ambiental y la transferencia de conocimiento a la sociedad. La participación activa del programa Universidad Saludable en este proyecto subraya, además, la apuesta institucional de la UA por integrar la salud y el bienestar en todas sus políticas y acciones, tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

La presencia continuada de esta mascota a lo largo de 2026 permitirá que la Universidad de Alicante tenga una visibilidad constante en las campañas de salud de la REUPS, contribuyendo a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la importancia de adoptar estilos de vida saludables y de mantener una relación respetuosa con el entorno.