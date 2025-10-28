Los tranvías de Alicante circularán en horario nocturno en la noche del 31 de octubre

TRAM d’Alacant ofrecerá el viernes 31 un servicio especial nocturno hasta aproximadamente las 3 horas de la madrugada del sábado para facilitar los desplazamientos masivos que se prevén por la ciudad con motivo de la fiesta de Halloween. Las líneas de tranvía 2, 3 y 4 prolongarán su horario habitual para que todas aquellas personas que decidan acudir a esta celebración puedan regresar a sus hogares con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados.

En total, serán 45 tranvías los que conectarán el centro de Alicante con los destinos habituales de las líneas y el trayecto inverso. La Línea 2 (Luceros-San Vicent del Raspeig) ofrecerá 14 circulaciones, siete por cada sentido. De Luceros partirá el primer servicio especial a las 22.39 horas y el último a las 01.54 horas. De San Vicent, el primero lo hará a las 23.09 horas y el último a las 02.24 horas.

La Línea 3 (Luceros-El Campello) ofrecerá once trayectos de ida y tres de vuelta, 14 en total. El primero saldrá de Luceros a las 23.19 horas y el último, de la misma estación, a las 03.04 horas. De regreso, el primero partirá de El Campello a las 22.10 horas y el último será de las 23.10 horas.

Además de estos convoyes, de vuelta, se encontrarán las tres últimas circulaciones de Línea 1 que parten de Benidorm y que concluyen normalmente su viaje en El Campello, y que el sábado continuarán su marcha hasta Luceros con parada facultativa en todos los apeaderos, excepto Sangueta, como hace la L-3. Por lo tanto, habrá seis servicios de vuelta hasta Luceros.

La Línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) pondrá en marcha catorce convoyes, siete unidades en el recorrido de ida, el primero a las 22.59 horas desde Luceros y el último a las 01.59 horas. Desde Plaza La Coruña habrá siete circulaciones, la primera a las 23.30 horas y la última a las 02.30 horas.

Cabe reseñar que los servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta. Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de Atención al Cliente (900 72 04 72), así como en la página web www.tramalacant.es y la app oficial.