Suspenden el juicio contra la mujer acusada de matar a su madre en Alcoy en septiembre de 2022

La Audiencia Provincial de Alicante ha suspendido el juicio con Jurado que iba a empezar hoy y se iba a desarrollar durante tres jornadas más contra una mujer, acusada de matar a su madre con un cuchillo de cocina, el 20 de septiembre de 2022, en la vivienda de Alcoy en la que convivían.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han precisado que la vista se ha suspendido antes de su inicio al haber alcanzado las partes un acuerdo de conformidad.

Según el escrito de acusación inicial, durante una discusión con la víctima, la acusada cogió una sartén y le golpeó en la cabeza y en la cara a su madre, hasta que ésta quedó inconsciente para, a continuación, estrangularla.

La procesada, que tiene diagnosticado un trastorno mental, descubrió poco después que la víctima no estaba muerta, por lo que le rodeó el cuello con un cinturón, que apretó, y la apuñaló en varias ocasiones en el tórax hasta que se aseguró de que había muerto.

La Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de alteración psíquica.

Ahora será el juez-presidente del Tribunal quien dicte la correspondiente sentencia.