La Santa Faz visitará Mutxamel para los actos de Coronación de Nuestra Señora de Loreto

La Reliquia de la Santa Faz visitará Mutxamel el domingo 19 de octubre, una semana antes de la Coronación de Nuestra Señora de Loreto, patrona de Mutxamel, prevista para el domingo 26. Esta propuesta ha sido aprobada este miércoles, 17 de septiembre, en la comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante, presidida por el concejal Antonio Peral, para ser trasladada al Pleno Municipal del jueves 25 de septiembre donde recibirá el refrendo definitivo.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, será la síndica que se encargue el 19 de octubre de abrir la hornacina donde se venera la Reliquia. Lo hará, siguiendo un protocolo del S. XVII, en presencia de los Caballeros Custodios, Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca, y de representantes de la diócesis Orihuela-Alicante, de la Madre Priora, del capellán del santuario-monasterio, y del Ayuntamiento de Mutxamel, como figura en la propuesta.

Cutanda, que ya fue síndica en 2023 -coincidiendo con la salida extraordinaria por el 25 aniversario de la Virgen del Remedio- y 2024 en el día de Santa Faz, ha significado que “si desempeñar ese cometido en dos ocasiones ya me supuso un honor como alicantina, volver a ser la encargada de abrir la hornacina refrenda mi devoción por la Santa Faz. A esto se le suma incidir en la histórica relación entre Alicante y Mutxamel, subrayada por varios acontecimientos, relacionados con la Reliquia”. El alcalde de Mutxamel, Rafael García, ha comentado que “es un motivo de orgullo y satisfacción poder recibir a la Santa Faz como merece. Lo haremos con los brazos abiertos y su presencia en el primer día de los actos programados, la consideramos como imprescindible para poner en valor todo lo que supone y conlleva la Coronación de la Virgen de Loreto”.

La petición del Ayuntamiento de Mutxamel está fundamentada en la vinculación entre ambas devociones, consideradas como las “más antiguas e importantes” de la Huerta de Alicante. Cuando Mosén Mena trajo la Santa Faz a Alicante (S. XV), Mutxamel formaba parte del municipio de Alicante y vecinos de Mutxamel participaron en la rogativa al santuario de Los Ángeles en petición de lluvia que aplacara la sequía.

La vinculación histórica entre la Santa Faz y la Virgen de Loreto también queda reflejada, según la propuesta de acuerdo, en la participación de la patrona de Mutxamel en la procesión histórico-religiosa de 1878, en honor a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante. La última visita de la Santa Faz a Mutxamel data de 1989, hace ahora 36 años.