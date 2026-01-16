San Vicente del Raspeig pide aumentar las frecuencias de paso de los autobuses urbanos

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado someter a información pública una nueva propuesta para la mejora del transporte público urbano orientada a garantizar el aumento de la frecuencia de paso y la reducción de los tiempos de recorrido.

En las próximas semanas se abrirá un periodo de 20 días, a partir de su publicación en un diario oficial, para recoger las propuestas y sugerencias de la ciudadanía al proyecto elaborado por parte de los servicios técnicos municipales tras el estudio del funcionamiento y uso del servicio.

El concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha manifestado que “el objetivo que perseguimos es avanzar hacia un modelo de transporte público más rápido, ajustado a la demanda real y eficiente que beneficie al mayor número de usuarios”. El edil ha adelantado que “para lograrlo, además de impulsar este proyecto, estamos dispuestos a aumentar la inversión con un nuevo contrato que realmente atienda las necesidades actuales de una ciudad con más de 60.000 habitantes y en pleno proceso de crecimiento”.

La propuesta del Ayuntamiento plantea soluciones para cada una de las líneas de transporte público. Entre las principales novedades figura el incremento de la frecuencia de la línea número 45 con expediciones horarias, lo que permitirá pasar de 11 a 14 expediciones diarias y reducir el tiempo de recorrido. También se pretende extender a los sábados por la tarde los horarios de este trayecto.

Respecto a la línea 46, también se aboga por ampliar la frecuencia, de 5 expediciones a 6, manteniendo la misma franja horaria, e implantar el sistema de transporte a demanda (TAD). Esta modalidad contempla la prestación del servicio mediante vehículos taxi compartidos, pero con el mismo coste para los usuarios, que seguirán pagando las mismas tarifas tanto en los billetes como en los bonos. Para planificar el itinerario, en este nuevo sistema los viajeros deben avisar previamente, a través de los canales que habilite la empresa adjudicataria, para que el vehículo los recoja en las paradas preestablecidas para esta línea. Esto supone que el servicio debe ser demandado con antelación.

Otra importante mejora proyectada por el Ayuntamiento es la puesta en servicio de un nuevo recorrido hasta el cementerio durante todo el año, también a demanda. Incluirá tres paradas en el casco urbano situadas la primera en el Centro de Salud número 2, la segunda en la avenida de la Libertad a la altura de Ancha de Castelar y la tercera en la calle Lillo Juan esquina con calle Petrer. La frecuencia será de seis expediciones diarias de lunes a sábado por la mañana y por la tarde, hasta las 20 horas.

Los vecinos conocerán en las próximas semanas los cambios en los recorridos y paradas para optimizar y mejorar la operatividad del servicio, todos ellos planteados teniendo en cuenta la demanda real de los usuarios con el refuerzo de aquellos enclaves con mayor uso.

Tras salir a exposición pública el proyecto del Ayuntamiento y resolver las alegaciones presentadas, se elaborará una propuesta definitiva y se someterá a la aprobación municipal. A continuación, con el planteamiento resultante para la gestión del servicio de transporte público urbano, saldrá a licitación un nuevo contrato para el servicio que ahora gestiona la empresa Automóviles La Alcoyana S.A.