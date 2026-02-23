Salvan un ‘llidoner’ enorme y centenario en el caserío de la Santa Faz

Un árbol protegido con más de 160 años de vida, el ‘llidoner’ de la calle Verónica, de unos 14 metros de alto y 17 metros de copa que pertenece al municipio de Sant Joan d’Alacant, ha cambiado de ubicación con un espectacular trasplante. Una maniobra realizada por personal especializado, usando grúas y camiones de grandes dimensiones que han desplazado el árbol una distancia de unos 100 metros sin que sea tumbado, ni encajonado ni dañado para que siga viviendo libre y sano. Un trasplante casi aéreo que ha generado imágenes muy vistosas, dignas de un rodaje cinematográfico.

El almez, que es como se denomina en castellano al popular árbol valenciano llamado ‘llidoner’ o ‘lledoner’, estaba plantado en un solar que daba tanto a la calle Verónica como a la Avenida del Hospital. En dicho terreno está prevista la construcción de viviendas, pero esta promoción urbanística no se podía realzar sin salvar este árbol, incluido con la ficha B-10 del apartado de Árboles y Jardines del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Sant Joan d’Alacant. El ‘llidoner de la Verónica’ no podía seguir allí, por lo que desde el Ayuntamiento de Sant Joan comenzaron las gestiones para que la empresa constructora asumiera las labores de trasplante de este valioso ejemplar.

Las labores coordinadas por las Concejalías de Parques y Jardines y Medio Ambiente permitieron contactar con una empresa especializada en estas labores, llamada Doctor Árbol. Esta red de profesionales, expertos en arboricultura y Urban Forestry, tiene su sede en Barcelona y disponen de una gran experiencia a la hora de tratar árboles singulares. Al frente de Doctor Árbol está el biólogo especialista en arboricultura, Gerard Passola, un científico que forma parte del comité del European Arboicultural Council (EAC), cuyo empeño es procurar que estas especies protegidas reciban cada vez mejores cuidados y preservan sus propiedades naturales.

Quienes sí que se han acercado por la zona, para comprobar esta maniobra, han sido el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, y los concejales de Parques y Jardines, José Luis Olcina, y Medio Ambiente, Nicolas López. Olcina ha destacado que desde su departamento “hemos puesto todos los medios para que el ‘llidoner’ siga estando en un sitio emblemático de Santa Faz, para el disfrute de vecinos y visitantes”. Por su parte, Santiago Román ha señalado que “ante la necesidad de sacar el árbol de esta parcela, de propiedad privada, ya que se iba realizar una obra, vimos que el mejor sitio era la propia Santa Faz, en su rotonda de entrada”.

Expertos profesionales

Maniobras de traslado del árbol | Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant

El equipo de profesionales arbóreos, junto con los conductores de grúas y el personal de la empresa Actúa, adjudicataria del servicio de mantenimiento de jardines de Sant Joan, y la Policía Local de Sant Joan han dedicado varias horas a esta maniobra tan delicada. Además de extraer el ‘llidoner’ de la ubicación que ha ocupado durante décadas -una vecina de Santa Faz insinuaba que podía haber estado ahí plantado cerca de 200 años-, el enorme árbol se ha transportado en un camión plataforma y se ha vuelvo a plantar, colgado de una inmensa grúa, en la rotonda de Santa Faz, donde previamente se ha trasplantado una palmera de gran altura, que permanecía sola en esta ubicación. Dicha palmera está ya plantada en una rotonda cercana, en la CV-821, conocida por el arco de acueducto del Barranco de Lloixa desde el que se da acceso al cementerio de Sant Joan.

La maniobra, aparte de su complejidad, presentaba una gran novedad técnica, ya que el grandioso árbol se ha sido trasplantado de una sola pieza, sin cortar ninguna rama ni raíz, lo que aumenta considerablemente las probabilidades de adaptación al nuevo entorno. El ‘llidoner’ se ha extraído desde su raíz manteniendo intacta su estructura, gracias a colocar en su parte inferior una base metálica, capaz de soportar grandes toneladas de peso.

Todas las cifras que se han manejado son de vértigo. Tan solo el tronco del almez superaba los dos metros de diámetro. El árbol pesaba 32 toneladas, y la palmera que se ha quitado de la rotonda, otras 8 toneladas. Se han utilizado unos 8 vehículos pesados, entre grúas, plataformas y excavadoras, además de varias patrullas de la Policía Local de Sant Joan que ha controlado el tráfico procurando realizar el mínimo de cortes de circulación posibles.

Un esfuerzo por salvar el ‘llidoner’ de Santa Faz que bien ha merecido la pena.