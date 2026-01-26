El Sábado Ramblero coincide con el día de los enamorados

El multitudinario Sábado Ramblero de Alicante, coincide con el día de San Valentín, el 14 de febrero.

El Carnaval Infantil abrirá el fuego con tres talleres: uno, el pintacaras Brilli Brilli, y los otros dos de accesorios de Carnaval. Lo completará el mago Guillermo Avilés con el espectáculo Divermagia, que combina la magia tradicional y la más moderna.

Será a las 22 horas cuando la Rambla se transforme en un doble escenario carnavalero. A la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte se podrá escuchar la música que pinchen los DJ`S, Alesmile; Da Rossi, con "Set by Costa Sonora Festival"; Sergio Salinas, con "Set by Big Sound Festival", y Fredy Vidal.

En la zona más próxima al Portal de Elche cobrará protagonismo la orquesta Evasión. La componen once músicos, y cuenta con dos cantantes masculinos y otros tantos femeninos. Su repertorio está compuesto por temas para todos los públicos: los de siempre, y el añadido de algunos de actualidad.

Gran participación

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Alicante el año pasado, con amenaza de lluvia hubo cerca de 40.000 personas entre la Rambla y el Casco Antiguo. Esta cifra llegó a 60.000 participantes en 2024 cuando las fuertes rachas de viento fueron las protagonistas.

En función de la meteorología para este año, esta actividad está considerada como uno de los eventos de carnaval más concurridos de la Comunidad Valenciana.

La concejalía de Fiestas ha programado este año una doble actividad, para todos los públicos, en la Rambla de Méndez Núñez. El conjunto del calendario -para mayores y pequeños- comenzará a las 17 horas y finalizará a las 04.00 horas del domingo 15 de febrero.

Barras solidarias

La solidaridad, al igual que ocurriera en la Nochevieja, también estará presente en el Sábado Ramblero de Alicante.

Es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante (Alroa), que preside Javier Galdeano, desde hace más de diez años. La recaudación, junto con la de la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, se destinará a las entidades Alinur, Apsa y Apamm.

La entrega, como se ha convertido en tradición, se realizará en un acto que se celebrará en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

La mesa del Carnaval

Los actos previos al Sábado Ramblero comienzan con los organizados por la Mesa de Carnaval (MEKA).

La noche del jueves 12 de febrero está programado un correfocs, al que seguirá un concierto. El Pregón será al día siguiente, en la Plaza del Carmen, a las 22 horas. A la conclusión, un nuevo concierto hasta la 04:00 horas. Coincidiendo con el Sábado Ramblero, la Meka ha programado una batacuda (19 horas) y un concierto en la plaza del Carmen, hasta las 04.30 horas, además del Carnaval Infantil, en la Rambla.

La actividad de esta entidad festera se retomará el martes 17 de febrero con la procesión (20 horas) y posterior Quema (21 horas) del Pelele, en la plaza del Carmen. Le seguirá un nuevo concierto en este mismo lugar donde también se celebrará al día siguiente -miércoles 18 de febrero- el Entierro, Velatorio y Quema de la Sardina. Se prevé que estos tres actos hayan finalizado a las 23:30 horas, para dar paso a otra actuación musical hasta las 02:00 horas. El programa de la Meka finalizará el domingo 9 de marzo con el Domingo de Piñata, que acogerá la Plaza de Argel, desde las 10 a las 18 horas.