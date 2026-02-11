El Sábado Ramblero de Alicante contará con un refuerzo del transporte público nocturno

Los servicios nocturnos del transporte público en autobús urbano de la ciudad de Alicante y el TRAM d'Alacant para este Sábado Ramblero, que se celebra el 14 de febrero, se han reforzado ante la previsión de que esta celebración sea "más multitudinaria" al coincidir con la celebración de San Valentín.

En concreto, las líneas nocturnas del servicio especial del autobús funcionarán entre las 23.00 y las 06.30, con salidas cada media hora, mientras que el TRAM extenderá el servicio hasta las 03.00 horas de la madrugada, con el fin de facilitar los desplazamientos en transporte público y evitar el uso del vehículo privado "en uno de los carnavales más concurridos de la Comunitat Valenciana".

Según ha concretado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, los autobuses en servicio en las líneas nocturnas llegarán a doblarse o, incluso, triplicarse entre las 23.00 y las 06.30 horas, con salidas cada 30 minutos.

El operador doblará las líneas 3N, que conecta la plaza Puerta del Mar con la de la Luna, y 13N, que une el centro y la zona norte (Puerta del Mar-Villafranqueza), pasarán de dar servicio de uno a dos autobuses. Asimismo, la 22N, que conecta el centro (desde Puerta del Mar) con Playa San Juan, se triplicará con tres vehículos.

Este "refuerzo" supone pasar de tres a siete autobuses en servicio durante la noche del Carnaval. Los horarios se podrán consultar en la aplicación para móviles 'Alicante se mueve' y las webs https://movilidad.alicante.es y alicante.vectalia.es

El TRAM D'Alacant

Por otro lado, el servicio especial nocturno del TRAM llegará a las líneas 2, 3 y 4 hasta las 03.00 horas, con la intención de facilitar los desplazamientos masivos derivados del Sábado Ramblero y que todas aquellas personas que decidan acudir a la cita de la Rambla puedan regresar a sus hogares con comodidad y rapidez, sin tener que conducir sus vehículos privados. Estos servicios especiales no efectuarán parada en el apeadero de Sangueta.

Los usuarios pueden consultar los horarios de paso, además de en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de información de atención al cliente (900720472) y en la página web www.tramalacant.es y la aplicación oficial.