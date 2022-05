Roberto Carlos: "Juanfran apuesta por mí porque me conoce y sabe cómo trabajo"

Juanfran Torres, exinternacional y accionista del Intercity, gestionará la parcela deportiva del club alicantino. Juanfran tomará muchas decisiones a la espera de concretar el fichaje de un director deportivo. Sin embargo, el crevillentino ya ha puesto a una persona de su confianza al frente del fútbol base formativo: Roberto Carlos Alcalá.

"Tengo mucha confianza con Juanfran porque me conoce desde pequeño. A nivel profesional, ha seguido muy de cerca mi trayectoria. Apuesta por mí porque me conoce y sabe cómo he trabado. Eso me da seguridad", ha dicho Roberto Carlos.

El director del fútbol formativo tiene mucho trabajo por delante, pero uno de sus objetivos principales es "formar" a chicos y a chicas para que el Intercity "pueda ser cuna de futuros jugadores profesionales" en un futuro.