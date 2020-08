Las restricciones para frenar los contagios por coronavirus estarán vigentes durante 21 días y limitan fumar en las playas

Los contagios por coronavirus en la provincia de Alicante ha crecido un 25,2 por ciento en la última semana y han alcanzado 178 contagios entre el viernes pasado y este lunes, según los datos difundidos por la consellería de Sanidad. 22 de esos contagios se reparten entre los cuatro brotes detectados, todos en el denominado "ámbito social". Son ocho en la ciudad de Alicante, siete en Novelda, cuatro en Dénia y tres en Orihuela. Por otro lado, las altas médicas fueron 148. Durante la última semana también ha crecido el número de enfermos hospitalizados al pasar de 54 el lunes 10 de agosto a 74 este lunes. De ellos, nueve están en la UCI.

Las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud entran hoy en vigor en toda la Comunitat Valenciana y estarán vigentes durante 21 días. Además de las acordadas para la restauración y al ocio nocturno, Sanidad prohíbe fumar en las playas si la distancia interpersonal no se superior a dos metros. Además, cualquier evento que vaya ha concentrar a más de 400 personas deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Salud Pública.

En lo que respecta al ocio nocturno, en la Comunitat Valenciana se suspende la actividad de discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo. Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración, terrazas y bares o restaurantes de playa, se deben asegurar 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas. Esta distancia tiene que estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesaso agrupaciones, que deben tener una ocupación máxima de 10 personas.

También, los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deben cerrar no más tarde de la 01:00 de la madrugada. Además, no se pueden consumir productos o bebidas del establecimiento fuera del área limitativa de la terraza y no se permite el consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos. En las reuniones de familiares y de amigos en espacios privados, Sanidad recomienda un máximo de diez personas y a ser posible que sean dentro del grupo de convivencia estable.

El plazo de 21 días de vigencia de estas medidas responde a la pretensión de llegar al mes de septiembre "con un control de la pandemia razonable" porque "hasta que no tengamos vacuna, debemos ser conscientes de que tenemos que seguir unas medida de seguridad. Lo único que ha parado el virus fue el confinamiento", aseguró ayer en rueda de prensa la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

En otro orden de cosas, Barceló, reconoció que "existe un déficit de profesionales" en Atención Primaria que actualmente "no se puede resolver" y ha precisado que las bolsas de trabajo de facultativos, especialistas, médicos y enfermeros "están agotadas, tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España". "No se pueden tener más profesionales donde no los hay", ha afirmado, antes de pedir "disculpas" por "la situación y los retrasos en los centros de salud".