Respaldo unánime del Pleno al edificio de viviendas intergeneracionales en Benalúa

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante inició este jueves con la toma de posesión del nuevo concejal del grupo popular, Rafael Alemañ Asensi, en sustitución por renuncia de Toni Gallego, en una sesión que ha dado luz verde a las cinco propuestas de modificación del planeamiento en distintas zonas de la ciudad. Ha alcanzado el máximo consenso por unanimidad la modificación puntual Nº2 del Plan de Reforma Interior Benalúa Sur, que permitirá destinar una parcela municipal a la construcción de un nuevo edificio intergeneracional, siguiendo el ejemplo del modelo de éxito del edificio de Plaza América. También han salido adelante por mayoría las modificaciones puntuales promovidas en Vistahermosa, Garbinet Norte y Agua Amarga.

El nuevo concejal ha jurado el cargo y ha pasado a ocupar su lugar en el salón de Plenos como miembro de la Corporación municipal tras recibir del alcalde Luis Barcala la medalla acreditativa. El primer edil le ha dado la bienvenida y le ha deseado éxito en sus funciones al servicio de los alicantinos. Rafael Alemañ tiene 60 años y es ingeniero civil e ingeniero técnico de obras públicas, y pasa a formar parte del equipo de gobierno.

La Modificación Puntual Nº2 del Plan de Reforma Interior Benalúa Sur ha recibido respaldo unánime de todos los grupos políticos (PP, Vox, PSOE y Compromís, tras cambiar el PSOE su abstención manifestada en la comisión informativa. El acuerdo supone el cambio de calificación como equipamiento público de una parcela situada en la calle Isabel la Católica, 31, con el objetivo de implantar un edificio intergeneracional en el barrio y otros usos públicos por definir.

El referente intergeneracional de la Plaza de América

La actuación toma como referencia el edificio intergeneracional de la Plaza de América que gestiona el Patronato Municipal de la Vivienda. El objetivo de la modificación del planeamiento urbanístico es permitir la construcción de un edificio cuya planta baja y primera se destinen a equipamientos dotacionales y para el resto de las plantas viviendas destinadas a residencia permanente en régimen de alquiler para colectivos desfavorecidos o con destino a residencia en situación de vivienda colaborativa en cesión de uso bajo el régimen de protección pública.

La parcela objeto del cambio de calificación está catalogada en la actualidad en el Plan General de Ordenación Urbana como equipamiento administrativo-institucional y pasaría a ser equipamiento público. La propuesta cuenta con los informes sectoriales preceptivos favorables y no ha recibido alegaciones, por lo que se propone su aprobación definitiva.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha explicado “muy importante para la ciudad este acuerdo que es el punto de partida para poder desarrollar el proyecto de edificio intergeneracional, tomando como ejemplo el modelo de éxito del edificio de viviendas intergeneracionales Plaza América, que tendrá un gran impacto en la ciudad y beneficiará a un gran número de alicantinos”.

Vistahermosa, Garbinet Norte, Montepino y Agua Amarga

Por otro lado, el Pleno ha aprobado con 16 votos a favor de PP (13) y Vox (3) y 10 en contra de PSOE (8) y Compromís (2). la resolución de alegaciones y aprobación provisional de la Modificación Puntual N.º 4 del Plan Parcial del sector APA/9 Vistahermosa. Esta modificación plantea el cambio de calificación de la manzana M-15 del sector, en la que se está construyendo un hospital privado, de uso residencial (Vivienda Unifamiliar) a uso terciario-especial, en aplicación directa del artículo 93.A de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGMO) de Alicante. Un artículo introducido por la modificación puntual Nº 42 del PGMO. La modificación del plan parcial permite incrementar la edificabilidad y elevar una altura de la permitida actualmente en dicha manzana y la realización de compensaciones urbanísticas pertinentes derivadas de esa edificabilidad.

"Esta modificación 42 fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos municipales, salvo la abstención de EU Podem, y que contra la misma no se realizó alegación alguna y no existe recurso judicial contra la misma. Es por tanto un acuerdo firme que no puede por la vía de los hechos ponerse en cuestión", ha subrayado Villar. Esta modificación puntual no exime a la empresa responsable, MPT Alicante, del pago de una sanción por las irregularidades urbanísticas cometidas al ejecutar obras al margen de la licencia concedida en 2022.

Asimismo, el Pleno ha aprobado con los 15 votos a favor de PP (13) y Vox (3) y 10 en contra de PSOE (8) y Compromís (2), a la propuesta de aprobación definitiva de la Modificación Puntual N.º 2 del Plan Parcial del Sector II/10, Garbinet Norte, referente a permitir los usos terciarios de oficinas y equipamiento en las plantas bajas de las zonas edificables de dominio privado. El objetivo es posibilitar la diversificación del uso de las plantas bajas, actualmente muy restringido por la normativa, posibilitando la implantación de actividades que presten servicios adicionales al uso residencial principal del sector. Además, se elimina la prohibición del uso dotacional. La propuesta cuenta con los informes sectoriales preceptivos favorables y no ha recibido alegaciones.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado sin ningún voto en contra, tras el apoyo del PP, Vox y Compromís y la abstención del PSOE, las correcciones técnicas introducidas en la Modificación Puntual N.º 45 del PGOU, referente al cambio de calificación del suelo no urbanizable para dotación e instalación de un nuevo depósito de agua desalada en Montepino. Se trata de correcciones técnicas introducidas por la Generalitat al contenido de esta Modificación Puntual, que ya fue aprobada por unanimidad en Pleno. Tras introducir estos cambios, se llevará de nuevo a debate para su aprobación provisional.

Finalmente, la propuesta de aprobación definitiva de la Modificación Puntual N.º 4 del Plan Parcial Agua Amarga, referente a la nueva regulación de la zona comercial-hotelera, ha obtenido el visto bueno de la comisión, sin votos en contra, con el apoyo de PP y Vox y la abstención del PSOE y Compromís. La modificación afecta a 17.026 metros cuadrados pueda ser destinada tanto a actividad comercial hotelera como usos dotacionales y oficinas.

Esta modificación suprime la limitación al uso de servicio de alojamiento temporal y amplia los usos compatibles de la zona comercial-hotelera permitiendo que la totalidad de la edificabilidad de la zona pueda ser destinada tanto a usos predominantes (comercial y hotelero) como a compatibles (oficinas, dotacional y terciario especial), con el objetivo de dotar de una mayor versatilidad funcional a la zona y dar respuesta a las necesidades y demandas actuales. No se incrementa la edificabilidad ni la altura máxima de edificación. El expediente fue sometido a información pública, sin recibir alegaciones, y ha recabado los informes sectoriales preceptivos y favorables.

El pleno también ha aprobado la tercera modificación de créditos por 581.840 euros para llevar a cabo dos proyectos de ciudad como es la remodelación de la calle San Francisco (111.840 euros), conocida como la calle de las Setas, y la rehabilitación del retén de la Policía Local en Juan XXIII (450.000), enmarcado dentro del acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno Popular con el grupo municipal Vox. La propuesta ha sido respaldada por 16 votos a favor del PP y Vox, ocho en contra del PSOE y dos abstenciones de Compromís.

"Mejoramos infraestructuras urbanas en el centro tradicional y la seguridad del barrio de Juan XXIII en la Zona Norte, dos proyectos de ciudad que bien merece el apoyo de todos los grupos políticos al ser actuaciones muy demandadas por vecinos y comerciantes", ha resaltado la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali. La modificación ha salido adelante con los votos del PP y Vox y en contra de PSOE y Compromís.

Moratoria para bloques turísticos

El Pleno también ha respaldado la declaración institucional, presentada por el grupo Socialista, para la ampliación de la moratoria de licencias a los bloques de apartamentos turísticos, con el objetivo común de regular los pisos turísticos. La declaración ha contado con el apoyo del PP y PSOE y la abstención de Compromís.

El vicealcalde ha agradecido "el apoyo también del grupo Socialista a la ampliación de la moratoria impulsada por el equipo de gobierno para apartamentos turísticos a los bloques turísticos, apartamentos, albergues y pensiones, como herramienta para poder trabajar en una nueva normativa que regule este tipo de actividades".

La declaración incluye una serie de medidas complementarias a la moratoria como la adhesión al convenio de la Generalitat Valenciana para asumir la delegación de competencias sancionadoras, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en esta materia, la inclusión en la web municipal los apartamentos turísticos (VUT) legales o la creación de una mesa técnica contra el intrusismo del alojamiento turístico.

Otros acuerdos

La sesión plenaria también ha permitido sacar adelante la modificación de los estatutos del Patronato Municipal de la Vivienda, así como declaraciones institucionales para reclamar al Gobierno de España la restauración de la calidad institucional o la realización de las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómico a la Comunidad Valenciana, presentadas por el grupo Popular y respaldadas por Vox.