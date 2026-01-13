Rescatan un mastín despeñado en la costa

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este lunes a un mastín que había caído entre unas rocas en el Cabo de San Antonio, ubicado entre las localidades alicantinas de Dénia y Xàbia.

El perro ha caído por un cortado entre las rocas del litoral y los bomberos han tenido que instalar un sistema de cuerdas para descender hasta el lugar donde se encontraba el animal, para proceder después a su rescate.

En la actuación han participado efectivos del parque de bomberos de Dénia y, según detalla el citado organismo provincial, "afortunadamente, todo acabó de la mejor manera".