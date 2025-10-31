Refuerzo en la seguridad, el transporte y la limpieza en el Cementerio por el día de Todos los Santos

El dispositivo especial de Todos los Santos organizado por el Ayuntamiento de Alicante refuerza la seguridad, el transporte y la limpieza en torno al Cementerio de la ciudad que arranca el viernes 30 de octubre, a las 14.00 horas y finalizará el domingo 2 de noviembre, a las 22.00 horas.

El horario del Cementerio se amplía el sábado y el domingo de 8.00 a 18.00 horas. A partir del miércoles, no se autorizarán trabajos externos que requieran de acceso rodado al recinto y en la administración del Cementerio solo se tramitarán localizaciones y servicios funerarios hasta el lunes 3 de noviembre.

En materia de Seguridad, el dispositivo especial Estará integrado por un total de 235 inspectores, oficiales y agentes, repartidos en los distintos turnos a lo largo de los tres días.

Protección Civil desplegará un total de 28 voluntarios y el Día de Todos los Santos se colocará una carpa sanitaria con personal médico y de enfermería a la entrada. Además, contará con bicicletas con botiquines que recorrerán el interior del recinto, una ambulancia del 112 y un vehículo para facilitar el traslado por el interior del Cementerio a las personas con movilidad reducida.

Tráfico y transporte público

El tráfico quedará restringido en la calle Río Turia para el acceso del transporte público y el Camino de la Alcoraya se mantendrá en un solo sentido de circulación entre la calle Río Turia y la plaza de la Luna. Además, en la parte frontal del Cementerio se instalarán cinco puestos más de flores por lo que un carril también estará cortado desde el día 29 de octubre para la seguridad de los peatones.

Las puertas de acceso a tráfico rodado quedarán cerradas el viernes, con vigilancia policial.

El transporte público se reforzará con frecuencias de la línea 4 cada 15 minutos el viernes y cada 10 minutos el sábado 1 de noviembre, complementadas por una línea Especial desde la Plaza de España cada 30 minutos. Además, el viernes y el sábado habrá un minibús que conectará las dos puertas del Cementerio en horario de 7.40 a 15.00 horas.

La línea 4 Tómbola-Cementerio circula por los barrios de Tómbola, Virgen del Remedio, Divina Pastora, Rabasa, San Agustín, Los Ángeles, Hospital, Altozano-Conde Lumiares, Campoamor, Benito Pérez Galdós, Estación, Benalúa-Aguilera, Babel (Mercado), La Florida sur, carretera de Ocaña y Cementerio.

La Línea Especial discurre por la avenida Alfonso el Sabio, Estación, avenidas de Aguilera y Orihuela hasta el Cementerio.

Limpieza

Limpieza Viaria ha reforzado el desbroce, limpieza y eliminación de vegetación en las vías principales y solares alrededor del Cementerio. Además, el dispositivo especial contempla baldeos extraordinarios del Vial de los Cipreses, camino de la Alcoraya y vial de acceso lateral al Cementerio municipal e hidrolimpieza de los accesos principales de los cementerios de Villafranqueza y Tángel. También está prevista la retirada de los contenedores de carga lateral ubicados en la plaza del Cementerio y la instalación de contenedores de carga trasera de refuerzo.

La limpieza en el interior de los cementerios se refuerza con incremento de brigadas y servicios especiales de barrido, baldeo y vaciado de contenedores, con especial hincapié los días 1 y 2 de noviembre.

Por último, desde Ocupación de la Vía Pública han concedido autorización para la instalación de cinco puestos de flores en la parte frontal del Cementerio entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.