Récord histórico en el aeropuerto de Alicante: más de 2,1 millones de pasajeros en julio y reclamo urgente de ampliación

El aeropuerto de Alicante ha cerrado el mes de julio con cifras récord: más de 2,1 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 5,9 % respecto al mismo mes del año pasado. También se incrementaron las operaciones, con casi 13 mil vuelos gestionados, un 5,7 % más que en julio de 2024.

En lo que llevamos de año, de enero a julio, el aeropuerto alicantino ha superado los 11,3 millones de viajeros, con un crecimiento del 9,5 %, y ha operado más de 71 mil vuelos, un 9,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Ante estos datos históricos, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha reclamado la urgente ampliación del aeropuerto, destacando que ya está funcionando por encima de su capacidad técnica. Cano ha defendido la necesidad de construir una nueva pista para garantizar la competitividad turística y económica.