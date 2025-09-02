Raúl Martínez, un alicantino al frente de OmegaBall España

El alicantino Raúl Martínez está poniendo en el panorama nacional e internacional un nuevo deporte, una nueva disciplina que tiene como el fútbol como base: OmegaBall. Raúl Martínez consiguió que Selección Española de OmegaBall compitiese con gran éxito en el OmegaBall World Invitational de Orlando hace unas semanas, con un gran impacto en redes.

Raúl Martínez también ha conseguido que Alicante sea cuna del OmegaBall y confía en que el éxito en Orlando sirva de trampolín para el Circuito Nacional, que tendría a la capital de la Costa Blanca como parte fundamental de la organización.

"Omegaball es diferente en todo, juegan 3 equipos a la vez en 3 porterías y en un campo circular esto lo hace mucho más dinámico y divertido , la media de goles es de 20 a 25 goles por partido, no tiene fueras de juego y lo que más sorprende es que no hay prácticamente faltas, encaja muy bien con los jóvenes ya que el ritmo es frenético", afirma Raúl Martínez.