¿Qué pasa con el parque central de Alicante?

¿Qué pasa con el parque central?

Es la pregunta que se hace Vecindario por un Parque Central en el cartel que convoca a los vecinos a una nueva asamblea concentración el sábado a las 11:00 horas bajo el Puente Rojo y que ha difundido en redes sociales.

El colectivo vecinal se toma ya este asunto con buen humor.

Una frase que aparece dice “¿recordáis el misterio del Triángulo de las Bermudas, que desaparecían hasta barcos? Con el parque central pasa lo mismo".

Vecindario por un Parque Central recuerda aquella rocambolesca situación que se dio el pasado cuatro de julio cuando Presidencia del Gobierno anunció la presencia del ministro Oscar Puente en el ayuntamiento de Alicante, a las 11:00 de la mañana para presentar la actuación. La agenda venía la web de La Moncloa.

Misteriosamente, sobre las nueve de la mañana la convocatoria desapareció de la web y nunca más hubo noticias. En aquel momento, fuentes municipales indicaron que se había tratado de un error.

Aquella convocatoria del ministro, que duró un suspiro, produjo una sorpresa mayúscula en Vecindario por un Parque Central ya que ellos no habían recibido noticias del acto.

En octubre se celebró una jornada técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana con el tema “estrategia para una movilidad integrada en Alicante; operación AVANT (parque central y estación intermodal).

El mismo día de la jornada desaparece ese título y se sustituye por “la movilidad en la ciudad de Alicante”, en general. A día de hoy, el misterio continúa. Quizá un caso interesante para nuestros compañeros de 'La Rosa de los Vientos'.