El Puerto de Alicante recibe al buque escuela de la Marina italiana Palinur con jornadas de puertas abiertas

El velero tiene aproximadamente 70 metros de eslora y fue botado en 1934 en los Astilleros Dubigeon de Nantes en Francia con el nombre de 'Comandante Louis Richard'. Fue adquirido por la Marina Militare en 1950 para convertirlo en Buque Escuela.

Está definido como 'goleta', por lo que está armado con tres palos; el de proa, conocido como trinquete, con velas cuadradas, mientras que el mayor y el de mesana tienen velas de trimado (mayores y flechas). A estos palos se suma el bauprés, que sobresale casi horizontalmente del extremo de proa, armado también con foques. Las quince velas suman una superficie total de casi 1.000 metros cuadros.

En el puerto alicantino, el Palinuro estará abierto al público el domingo 31 de agosto, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas; el lunes 1 de septiembre, de 10.00 a 12.00; y el martes 2 de septiembre, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 horas.

Así, la Goleta de la Marina Militare llega a Alicante tras zarpar del puerto de Palermo. Previamente, había completado el 61 Crucero de Instrucción, en favor de los alumnos del Colegio Naval 'Francesco Morosini' de Venecia y de los alumnos de la Escuela Basica de Suboficiales de Tarento, según ha indicado el consulado de Italia en Alicante en un comunicado.

Después de Alicante, desde donde zarpará el 3 de septiembre, el siguiente y último puerto extranjero antes de regresar a Italia será Mahón, en la isla de Menorca.