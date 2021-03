El PP de la provincia respalda a la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, tras las críticas de Compromis

El PP de la Provincia de Alicante ha mostrado a través de un comunicado su total apoyo a la edil de Igualdad de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, Julia Parra, después de que Compromís haya atacado a la edil por no compartir el criterio de la campaña de la Mujer por el 8M realizada por la Generalitat Valenciana.

Fuentes del PP provincial han indicado que "Parra ha manifestado su opinión y tomado una decisión como responsable del área al considerar que no tenía que distribuir el cartel conmemorativo del 8M por los motivos que considere, una decisión que Compromís no ha respetado y por la que ha llegado incluso a pedir su dimisión".

En opinión de los populares alicantinos, Compromís no puede pretender que la libertad de expresión y la buena gestión sea que todos los cargos públicos aplaudan su criterio, por lo que el PP provincial "pide respeto a una decisión tomada por la responsable del área en Sant Joan d’Alacant al entender, según ha manifestado ella misma, que la campaña Imprescindibles elaborada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está ideologizada por los motivos que ha esgrimido, algo en lo que el PP no va entrar". Lo que sí pide esta organización provincial es que se respeten los argumentos y decisiones de Julia Parra como edil del ramo, que ha explicado ya extensamente su decisión.

El PP de la Provincia de Alicante manifiesta su apoyo a la concejala "tras las acusaciones de censura y autoritarismo por parte de Compromís, pide respeto a sus opiniones y decisiones como responsable de un área de la política municipal y considera excesivas y fuera de lugar las medidas que los nacionalistas reclaman sobre ella por haber defendido un criterio como concejala de todos los vecinos de Sant Joan d’Alacant ante una campaña promovida por la Conselleria de Igualdad".

A renglón seguido, el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha calificado de "censura" y de "autoritarismo" que la concejalía de Igualdad no promueva el cartel del Consell sobre el 8M al tildarlo de "politizado" y que el alcalde, Jaime Albero, retire las competencias a Parra como concejala de Igualdad.

Igualmente, Compromís ha acusado a Ciudadanos de "utilizar la causa del 8M para hacer batalla partidista", un hecho que "no nos podemos permitir como sociedad que avanza". "El gesto que aparece en el cartel es el del 'We can do it', un símbolo de la lucha feminista". Para la formación nacionalista, Parra "ve fantasmas fruto de su sectarismo y pone excusas para hacer campaña contra el Consell".