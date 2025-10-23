Los Premios Alfil impulsan la innovación y reconocen la excelencia empresarial en la provincia

Premios Alfil 2025: siete referentes del Terciario Avanzado reconocidos por su innovación y compromiso social.

En la XIII edición de los Premios Alfil, la Asociación Terciario Avanzado reconoce a siete empresas e instituciones que destacan por su capacidad de transformar sectores y acercar el futuro al presente. Las categorías y galardonados son:

Sostenibilidad Social – Barceló Hotel Group

Por la transformación del histórico Hotel Selomar en un proyecto de revitalización urbana y la reapertura del Barceló Benidorm Beach. La compañía ha recuperado símbolos locales, generado empleo, reactivado la economía y devuelto valor patrimonial, creando un modelo de turismo responsable que une modernidad, identidad y compromiso con la comunidad.

Digitalización – IMED Hospitales

Por situarse a la vanguardia de la digitalización sanitaria mediante su nueva aplicación móvil basada en inteligencia artificial, que acompaña al paciente en todo su proceso asistencial. IMED demuestra que innovar no es solo incorporar tecnología, sino mejorar la experiencia humana a través de ella.

Comunicación – Grupo Social ONCE

Por llevar la comunicación institucional a un nuevo nivel, utilizando campañas como “Mucho que ver” para sensibilizar, educar y emocionar. Su enfoque cercano, creativo y humano convierte a la comunicación en una herramienta de transformación social e inclusión.

Internacionalización – Carmencita

La empresa de Novelda ha llevado sus aromas y colores a más de 70 países, combinando tradición e innovación. Carmencita demuestra que internacionalizar no es solo vender fuera, sino exportar cultura, identidad y orgullo de origen.

Inteligencia de Negocios – Mastercard

Gracias a su Tourism Innovation Hub y al Mastercard Economics Institute, la compañía convierte datos en conocimiento estratégico, ayudando a gobiernos y empresas a entender patrones de consumo y viaje. Su trabajo muestra cómo la inteligencia de negocios puede impulsar competitividad, sostenibilidad y transformación económica.

Economía Circular – Gioseppo

La marca ilicitana ha hecho de la sostenibilidad su verdadero estilo mediante la estrategia “Have a Nice World”, que integra materiales reciclados, diseño responsable y compromiso social. Gioseppo demuestra que rentabilidad y propósito pueden ir de la mano e inspira a toda una generación de marcas a producir y crecer de manera circular.

Premio Honorífico – Autoridad Portuaria de Alicante

Por consolidarse como un motor estratégico de la provincia y referente en transformación sostenible de infraestructuras. Con proyectos de descarbonización, energías limpias y logística verde, impulsa un nuevo modelo de conectividad que integra turismo, comercio y desarrollo territorial, convirtiendo al Puerto en un auténtico conector entre la economía azul y el futuro de Alicante.