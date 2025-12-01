El precio de la vivienda usada en la provincia de Alicante subió un 20 por ciento en el último año

Según los datos del portal inmobiliario Foto Casa, el incremento medio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Alicante ha sido del 19,9 por ciento.

En cuanto a los precios, la provincia de Alicante tiene la vivienda de segunda mano más cara de la Comunitat Valenciana con 2.867 euros por metro cuadrado. 500 euros más de media que en la provincia de Valencia.

En cuanto a las capitales, la ciudad de Alicante ha sido donde menos ha crecido el precio de la vivienda usada: un 9,3 por ciento. Aun así, el coste medio es de 2.812 euros metro cuadrado.

En el resto de municipios, Petrer y Dolores encabezan los precios que más han subido con un 48 y 47 por ciento respectivamente. Les siguen Castalla con un 36 por ciento.

Por otro lado, el municipio alicantino donde más ha bajado el precio de un piso usado es Benijófar, en la Vega Baja con un -7,4 por ciento.

En cuanto al precio por metro cuadrado, un mes más Alfaz del Pí está en cabeza con 4.738 euros metro cuadrado. Le siguen a corta distancia Calpe con 4.615. Benidorm llega a los y Benidorm llega a los 3.972 euros.

Por otro lado, la ciudad con el precio más económico es Sax con 850 euros metro cuadrado.