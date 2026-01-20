El precio medio de una habitación en piso compartido en Alicante se situó el año pasado en 416 euros al mes

Los datos de los portales inmobiliarios son tozudos; conseguir un piso de tamaño razonable en alquier en Alicante y los municipios de su entorno ya se ha convertido en misión imposible. Para gente joven que trabaja pero que tiene unos salarios bajos o para estudiantes, el compartir piso ya se está convirtiendo en la única alternativa de tener un techo y una cama. No obstante, el esfuerzo que hay que destinar al pago mensual es cada vez mayor.

El portal Fotocasa ha publicado un estudio que revela que el precio de una habitación en Comunitat Valenciana costó una media de 441 euros al mes en el año 2025. Es decir, casi el doble que hace 10 años.

En cuanto a poblaciones, San Vicente del Raspeig incrementó el precio de una habitación un 16 por ciento el año pasado, el doble que la capital alicantina, que se situó en un 8 por ciento. En Alcoy el precio subió sólo un 3 por ciento.

Es Valencia y sus pueblos próximos donde más han crecido los precios de una habitación. Pero Alicante tampoco se quedó atrás.

En 2025, el precio medio fue de 416 euros al mes. En San Vicente del Raspeig una habitación costaba 376 euros al mes, mientras que la más económica fue Alcoy con 234 euros al mes.

Se podría decir que hoy en día una habitación cuesta lo mismo que el alquiler de un piso de 70 metros cuadrados y tres habitaciones hace 15 años.