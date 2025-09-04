Preasignado el servicio de recogida y custodia de animales a la Sociedad Protectora

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado esta semana el Servicio de recogida, custodia, mantenimiento, observación, tratamiento, gestión y entrega en adopción de animales en el albergue municipal a la empresa que lo gestiona actualmente, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante, por 289.187 euros y un plazo de dos años.

La concejala de Sanidad y Protección Animal, Cristina Cutanda, explica que este servicio se encarga de “retirar de la vía pública los animales abandonados o sin dueño e ingresarlos en recintos o instalaciones adecuadas, con el objetivo prevenir situaciones de riesgo en el ámbito de la salud pública y la sanidad animal y garantizar simultáneamente la atención individual e integral de dichos animales”.

Atención 24 horas, los 365 días del año

Entre las nuevas competencias para los ayuntamientos que establecen la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y la Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal está la obligación de prestar un servicio 24 horas los 365 días del año. No obstante, en este sentido el Ayuntamiento de Alicante va por delante, puesto que ya presta dicho servicio desde el año 2019.

El albergue municipal ha acogido a un total de 1.115 animales desde enero de 2024 a junio de 2025. En 2024, los animales recogidos fueron 713, y en los seis primeros meses de 2025 se acogió a 402 animales.

De los animales acogidos en 2024, un total de 487 eran perros, 111 gatos y 111 animales de otras tipologías (aves, equinos, conejos, hurones, etcétera). El promedio de animales en custodia en 2024 fue de unos 75 animales al mes.

En los seis primeros meses de 2025, se han recogido un total de 402 animales, de los cuales 221 eran perros, 75 gatos y 126 animales de otras tipologías. El promedio mensual de animales en custodia se ha incrementado hasta los 95. Unos datos que reflejan que está aumentando el número de animales que se recogen (el mes de junio 109), mientras se mantiene bajo el número de animales que se adoptan.

En cuanto a los gatos, hay que tener en cuenta que desde 2015 no se recogen gatos en la ciudad de Alicante salvo que estén enfermos, en peligro o se encuentren en zonas especial sensibilidad que puedan conllevar un problema conforme a la normativa vigente.

El Ayuntamiento de Alicante trabaja desde 2016 con el método CES/CER, (captura, esterilización y suelta; captura, esterilización y retorno). Gracias al Servicio de captura, esterilización y suelta de gatos, que también acaba de preadjudicarse por 50.686 euros, anualmente se esterilizan en la ciudad entre 250 y 300 gatos procedentes de colonias felinas.