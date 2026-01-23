La Policía Nacional detiene en Alicante a un fugitivo con orden internacional de arresto por agresión

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre de 45 años sobre el que pesaba una orden internacional de detención, dictada por las autoridades de Kirguistán, (antigua república soviética de Asia Central) y que está acusado de cometer un delito de lesiones por presuntamente causar lesiones graves a otro varón en 2023.

Una patrulla de seguridad ciudadana arrestó a esta persona tras ser identificada en la vía pública. Cuando los policías realizaron las comprobaciones en las bases de datos, averiguaron que esa orden estaba en vigor desde noviembre.

Los hechos por los que era buscado presuntamente fueron cometidos en 2023 en la ciudad de Shopokov (Kirguistán). El fugitivo está acusado de provocar una pelea con otro varón al quien tras golpearle varias veces al parecer le causó lesiones graves, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de cinco años de privación de libertad.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.