La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en la ladera del Montgó

La Policía Nacional de Dénia ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda ubicada en la falda del Montgó. En la operación hay dos detenidos de 38 y 47 años por los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Ambos tenían antecedentes por delitos similares.

Los agentes hicieron un seguimiento y descubrieron la vivienda que estaba enganchada ilegalmente a la red eléctrica. Un mandamiento judicial permitió la entrada y el registro de la vivienda donde estaban los detenidos y donde se halló gran cantidad de aparatos instalados y se incautaron de casi 47 kilos de hoja de marihuana, 13 kilos de picadillo y unos 10.500 euros en efectivo.

Los detenidos han pasado a disposición de los juzgados de instrucción de Denia.

