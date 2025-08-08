PRÁCTICAS ILEGALES

La Policía Local intercepta en una pelea de 27 gallos abandonados en la vía pública en la Zona Norte

👉15 agentes participan en la operación desarrollada en la calle Diputado Luis Gámir y entregan a la Protectora los gallos, que estaban sueltos y algunos enjaulados

Redacción

Alicante |

Jaulas de los gallos en una furgoneta
Jaulas de los gallos en una furgoneta | POLICÍA LOCAL

La Policía Local de Alicante ha intervenido 27 gallos de pelea abandonados en la vía pública en el transcurso de una operación desarrollada en la calle del Diputado Luis Gámir, en la zona Norte de la ciudad. La intervención se llevó a cabo este jueves en colaboración con el departamento de Protección Animal del Ayuntamiento y la Protectora de Animales, que se ha hecho cargo de la custodia y cuidado de las aves, entre las que también había gallinas y polluelos.

Cuando los agentes llegaron a la calle del Diputado Luis Gámir se encontraron una treintena de gallos de pelea, gallinas y polluelos sueltos en plena vía pública, aunque algunos también estaban encerrados en jaulas de fabricación casera.

Los quince agentes de las unidades de Barrios y Canina y del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) han participado en esta operación, que se desarrolló a primera hora de la mañana del jueves y en apenas 60 minutos, después de que los vecinos alertaran desde hace días de las molestias causadas por los gallos y de la celebración de peleas ilegales en diferentes puntos de la zona.

L

a Policía Local ha abierto una investigación para localizar a los responsables del abandono de estos animales y de la organización de peleas de gallos nocturnas en varios puntos de la zona Norte, que se organizan clandestinamente en horario nocturno, según denuncian los residentes en esos barrios.

“No podemos permitir estas prácticas ilegales de peleas, que están prohibidas por la Ley de Bienestar Animal y pueden ser constitutivas de un delito contra la fauna”, ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero. “Ni tampoco vamos a consentir las molestias que causan a los vecinos, ni otros comportamientos rechazables como el abandono y el maltrato animal”, ha añadido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer