La plataforma digital ‘Alicante se mueve’ muestra información del tráfico en tiempo real

El Ayuntamiento de Alicante activa este viernes la plataforma digital ‘Alicante se mueve’ con una web (www.movilidad.alicante.es) y una aplicación interactiva para teléfonos móviles donde se puede acceder a información en tiempo real sobre la situación del tráfico -con imágenes fijas de las cámaras-, las plazas disponibles en los aparcamientos de concesión municipal, los tiempos de paso de los autobuses urbanos e interurbanos en las distintas paradas, así como las incidencias en la circulación y los eventos programados en la ciudad que afecten a la movilidad.

Los concejales de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, y de Innovación, Antonio Peral, han presentado este viernes la nueva plataforma digital municipal, que constituye un proyecto estratégico de transformación digital de la movilidad urbana en la ciudad. De Juan ha explicado que “la plataforma permite la gestión de todos los datos de movilidad en cuanto a vehículos, trayectos y tiempos, permitiendo anticipar la toma de decisiones en caso de tener que planificar recorridos, afrontar cortes de tráfico por obras o eventos, además de comprobar la efectividad de los tiempos de corte en los semáforos para mejorar los flujos con la consiguiente afectación en cuanto a los tiempos de desplazamientos, consumos de combustible y emisiones de CO2, tanto de los vehículos privados como de los autobuses del transporte público urbano e interurbano, entre otros parámetros”.

El sistema maneja indicadores como la intensidad del tráfico, la velocidad de los vehículos, el tiempo de recorrido, densidad de tráfico, índice de congestión, capacidad del tramo, nivel de servicio, recorridos, matrices de origen y destino y tasa de repetición, factor de hora punta, cálculo del tiempo de demora, nivel de ocupación de los parkings, cálculo de la puntualidad en el transporte público y tiempos de recorrido por parada o el posicionamiento de la flota, entre otros vectores.

Por su parte, Antonio Peral ha resaltado que “esta es la app de movilidad más importante puesta en marcha por un ayuntamiento a nivel estatal y, por tanto, del programa Smart City municipal”. “El Ayuntamiento está incorporando los proyectos Smart City dentro de su estrategia de innovación como este ‘Smart Movility’ incorporando las últimas tecnologías de gestión de datos, geolocalización e inteligencia artificial”, ha resaltado el edil.

Peral ha anunciado también que próximamente se incorporará a la plataforma, los indicadores de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) donde se podrán consultar aspectos como la calidad del aire en cada zona de la ciudad a través de los sensores instalados y que ya se puede consultar en las pantallas instaladas en los viarios principales. Además, se incorporarán paulatinamente otros servicios externos que no son de titularidad municipales.

Más de 300 cámaras de tráfico

La plataforma digital se nutre del sistema de vigilancia del tráfico (más de un 300 cámaras instaladas en los principales viarios, entre dispositivos de imagen y lectores de matriculas), siendo alrededor de 60 las que ofrecen imágenes en la plataforma de los principales itinerarios y cruces.

Estas cámaras son monitorizadas en el Centro de Control de Pantallas de Tráfico, que tras su tratamiento ofrecen información a través de la plataforma en tiempo real sobre el estado del tráfico de incidencias con posibilidad de ver imágenes fijas de las cámaras, situación de los parkings de concesión municipal y número de plazas disponibles, horas de paso de los autobuses urbanos e interurbanos por cada parada, avisos sobre eventos que afecten a la movilidad urbana y conexión con la plataforma de la Dirección General de Tráfico con información e imágenes de las principales vías de circunvalación de la ciudad.

Registro y acceso

Los usuarios pueden ver desde este viernes la plataforma web y la app en abierto con toda la información disponible o registrarse para poder seleccionar en favoritos los itinerarios habituales de forma personalizada sobre sus itinerarios habituales. La plataforma está accesible a través de la web (www.movilidad.alicante.es) para todos los dispositivos fijos y móviles y la App 'Alicante se mueve' queda también para móviles con sistema operativo Android. En los próximos días se espera que también quede habilitada para los teléfonos Iphone de Apple, una vez se obtenga la autorización por parte de la compañía, aunque todos los usuarios pueden acceder desde sus dispositivos a la web.

Análisis de datos y toma de decisiones

De Juan ha explicado que “el objetivo principal que perseguimos desde la concejalía de Movilidad Urbana en colaboración con la de Innovación es construir un sistema integral de gestión de la movilidad urbana basado en tecnologías inteligentes avanzadas de análisis (Big Data, geolocalización e IA) que permita gestionar de forma eficiente el tráfico, obtener datos en tiempo real, optimizar la toma de decisiones y ofrecer a la ciudadanía información útil y accesible sobre su entorno de movilidad”.

El programa Alicante se mueve está promovido por la concejalía de Movilidad Urbana, asociado al programa municipal Smart City (Being Smart) y a la iniciativa estatal Red.es, cofinanciado con fondos Feder ‘Una manera de hacer Europa’. La inversión de esta iniciativa alcanza los 2.942.110,59 euros, de los que el 60% han sido fondos europeos (1.765.266,35 euros) y el 40% restante municipales (1.176.844,24 euros).