El plan de dinamización comercial de Navidad inicia con la fiesta de Quintana y las jornadas en plaza América y Argel

Alicante comienza a celebrar sus jornadas de dinamización comercial este fin de semana con motivo de la campaña de Navidad para promover las compras en los comercios locales y fomentar la actividad en los barrios durante el mes de diciembre. La tres primeras jornadas, de un total de 20 previstas, se van a celebrar mañana viernes en la plaza América por la tarde y el sábado en la de Argel por la mañana junto con la tradicional fiesta de la ‘Navidad Alternativa Cultural’ en Quintana.

La concejala de Comercio, Lidia López, anima a “disfrutar en familia de estas jornadas que combinan entretenimiento, ocio y compras, dan a conocer el comercio local y reactivan el consumo en Navidad para fortalecer el sector comercial, darles visibilidad y generar nuevas oportunidades”.

La fiesta en la calle Poeta Quinta es ya una cita esperada en Navidad, tiene lugar de 11 a 17 horas, este próximo sábado donde todos sus comerciantes sacan los puestos a la calle con una iniciativa a la que asisten cientos de personas que cuenta con stands de diseñadores, ilustradores, fotógrafos, artesanos, gastronomía y música en directo, y se organiza por la asociación de Comerciantes de la Zona Quintana en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.

La concejala, Lidia López, puso en valor la actividad señalando que “Quintana convierte este día su calle en un centro comercial abierto urbano combinando cultura, ocio, gastronomía y compras, es un evento especial y una de las maneras más originales y creativas de promocionar, dinamizar y dar a conocer sus comercios locales”.

Las otras dos dinamizaciones del fin de semana están organizadas por la concejalía de Comercio el Ayuntamiento de Alicante tienen lugar mañana viernes en la plaza de América, de 17 a 20 horas, y el sábado en la plaza de Argel desde las 10,30 de la mañana, y van a contar con actividades, espectáculos, talleres navideños, animación, juegos, música, photocall y realidad virtual.

El objetivo de este plan de dinamización que se impulsa en Navidad es ofrecer la oportunidad de compartir en familia y con amigos experiencias que den a conocer el comercio local en los barrios para acercarlos a los ciudadanos, fomentando también el entretenimiento, el ocio y la cultura y compartiendo un día especial en estas señaladas fechas con nuestros establecimientos locales de proximidad que son los que dan vida y representan el corazón de Alicante.

Campaña de dinamización todo el mes diciembre

Bajo el lema "La Navidad que más sonríe", el programa impulsado por el Ayuntamiento de Alicante cuenta con 20 jornadas de dinamización comercial en la ciudad, que se celebran hasta el 30 de diciembre. Las actividades, se llevan a cabo en horario de mañana como de tarde, con juegos, música, animación y actividades para los más pequeños. Además, de organizarlas en las plazas también se llevan a los cuatro mercadillos y mercados municipales.

"Son eventos festivos que tienen mucho éxito y participación, logran dinamizar los barrios acercándolos a los ciudadanos y se llevan a cabo durante todo el año en momentos festivos con jornadas llenas de actividades que incentivan las compras en los espacios públicos de nuestros barrios”, aseveró Lidia López.