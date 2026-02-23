Una pirotecnia leonesa se estrenará en Alicante con el disparo de una mascletà y de la palmera de la nit de la cremà

Pirotecnia Pibierzo, de León, debuta en Alicante en las Hogueras y será la encargada de disparar la Palmera de la Nit de Sant Joan de 2026, según han acordado este lunes los integrantes del jurado que han valorado el conjunto de las ofertas -mascletàs, Palmera y castillos de fuegos artificiales- presentadas por los licitadores. La plaza de los Luceros seguirá albergando un concurso que el 19 de junio abrirá Pirotecnia Crespo. Le seguirán Turis (20 de junio), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (21), Pibierzo (22 de junio), Hermanos Ferrández (23) y Pirotecnia de Alta Palancia (24).

Al haberse presentado únicamente seis empresas, se ha acorado que sea Fuegos Artificiales del Mediterráneo quien dispare, fuera de concurso, la mascletà del 18 de junio. Se de la circunstancia, con respecto a 2025, que los gerentes de dos de las mercantiles que dispararon y que no lo harán este mes de junio -Pedro Luis Sirvent (Hermanos Sirvent) y Manuel Ferrández (Pirotecnia Ferrández)- fallecieron el pasado año debido a sendos incidentes en sus pirotecnias ocurridos en marzo y agosto de 2025.

El calendario de disparo de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, de acuerdo a la propuesta que el Ayuntamiento de Alicante va a trasladar esta misma semana a la Dirección General de Costas, es el que sigue: 25 de junio, Pirotecnia Zaragozana; 26 de junio, Pibierzo; 27 de junio, Hermanos Ferrández; 28 de junio, Pirotecnia Alto Palancia, y 29 de junio, Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

La Palmera de la noche de San Juan está presupuestada en 7.000 euros. Su disparo estará prologado por tres carcasas de trueno de 75 mm. Estará compuesta por 1.150 cohetes Imperial de 20 mm., y de color perla blanca con un lagrimeo desde su apertura hasta su total descenso. A la conclusión del disparo se dispararán dos carcasas de trueno de 75 mm como aviso de finalización. El peso total de los artificios pirotécnicos será de 99,66 kilos NEC. Tendrá una duración de 18 segundos. En el momento central de la apertura alcanzará un radio de 300 metros.

Castillos de fuegos artificiales

La duración mínima de cada uno de los castillos de fuegos artificiales, que se dispararán desde la Playa del Postiguet, de acuerdo a la propuesta anteriormente citada, será de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso. Los disparos, presupuestados cada uno de ellos en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad. El calibre máximo de los artificios pirotécnicos será de 175 mm sin carcasas ni cambios de repetición. Se podrán disparar, no obstante, carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 mm.

El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC. Los fuegos serán, principalmente, aéreos. Sí podrá haber fuegos acuáticos. Los artificios pirotécnicos se orientarán, siempre, al mar. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.

Qué ha valorado el jurado

Los criterios de valoración que han utilizado los integrantes del jurado para seleccionar las propuestas presentadas se han basado en la temática y las características de cada uno de los disparos, las clases y cantidad de artificios pirotécnicos, el uso de los colores en cada uno de los espectáculos, los patrones de ritmo y los elementos innovadores.