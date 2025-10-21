El periodista Mariano Soriano repasará su trayectoria profesional dentro del ciclo 'Voces del siglo XX' que organiza la UA

El periodista Mariano Soriano Gutiérrez será el protagonista de la próxima sesión del ciclo 'Voces del siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino', organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante en colaboración con la Universidad de Alicante.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 22 de octubre a las 18:30 horas en la Sala de Conferencias de la Sede Ciudad de Alicante, en la calle San Fernando, y se podrá seguir también en directo a través de internet, según ha señalado la institución académica en un comunicado.

En esta ocasión, Soriano dialogará con la periodista Rosalía Mayor, presidenta de la APPA, para repasar una trayectoria profesional que comenzó en 1972 en el diario 'Información' de Alicante, donde ejerció como redactor en las delegaciones de Alicante y Elda, y posteriormente como jefe de Nacional, Provincias y Local.

Durante ese periodo, colaboró también con la 'Hoja del Lunes' y la revista 'Idealidad', editada por la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En 1984, fue el encargado de crear el gabinete de prensa del Gobierno Civil de Alicante, que dirigió durante más de 25 años, acompañando su transformación en la Subdelegación del Gobierno hasta su jubilación en 2011.

A lo largo de ese tiempo, trabajó junto a distintos gobernadores y subdelegados, hasta el punto de consolidar la comunicación institucional de la administración en la provincia, según han destacado los organizadores.

Miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante desde 1976, ha formado parte de todas sus juntas directivas desde los años ochenta y ha sido un "activo colaborador" en publicaciones como la 'Hoja del Lunes' y el 'Anuario' de la APPA. En 2023, fue nombrado secretario de honor de la APPA y en 2025 fue distinguido como soldado reservista voluntario honorífico del Ejército de Tierra.

El ciclo 'Voces del siglo XX', organizado por la APPA en colaboración con distintos departamentos de la UA, busca "recuperar y poner en valor la memoria viva del periodismo alicantino a través del testimonio directo de algunos de sus principales protagonistas".