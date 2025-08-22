El Patronato de Turismo aprueba sus cuentas anuales y progresa el grado de ejecución presupuestaria con hasta un 74%

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha aprobado este jueves en Junta Rectora las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024 que ascienden a 7.648.400 euros y que se han saldado con un porcentaje de ejecución del 74%, 9 puntos más que en el ejercicio anterior.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que “seguimos avanzando en la promoción turística de la ciudad tanto dentro como fuera de España y hemos incrementado las líneas de subvenciones para asociaciones y empresas del sector trabajando para impulsar el motor económico alicantino, generador de empleo y riqueza”.

Las cuentas se cierran con un superávit de 552.790 euros y según ha explicado Poquet, “se debe a que el Patronato tenía que tener disponibles los fondos para el pago de la prestación del servicio de Salvamento y Socorrismo en los meses entre la finalización del contrato y la entrada en vigor de la nueva adjudicación que se dilató para incluir la playa de San Gabriel después de que el TSJ se pronunciara y la declarara como playa en mitad del proceso de licitación”. Esta cantidad asciende a 334.000 euros.

Uno de los incrementos más significativos de las cuentas de 2024 con respecto a 2023, se produjo en el capítulo de subvenciones que aumentaron en 400.000 euros con respecto al año anterior superando los 600.000 euros en total. En ellas se incluyen la nueva línea para potenciar el turismo MICE (congresos, eventos y viajes de incentivos), así como el refuerzo de la línea para promotores musicales.

Por otra parte, el remanente de tesorería es de 7.061.846 euros. Con la regla de gasto del Gobierno central, ha recordado Poquet, este dinero sólo se puede emplear para amortizar deuda.

Las cuentas anuales han sido aprobadas con los votos a favor del PP y las asociaciones del sector, en contra del PSOE y Compromís y la abstención de Vox.