El Panteón de Quijano de Alicante reabre tras el resembrado del césped, plantación y labores de mantenimiento

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto el Panteón de Quijano tras finalizar las labores de mantenimiento realizadas por el departamento municipal de Parques y Jardines ‘Brota’, con la empresa concesionaria STV Gestión, con el objetivo de restaurar los parterres y arcos con nuevas plantaciones para mantener la imagen icónica y el paisajismo. Un jardín clásico de estilo romántico que ocupa el centro de la plaza de Santa Teresa, en este espacio céntrico de la ciudad junto a la Plaza de Toros, cuyo nombre honra la memoria del gobernador civil, Trino González Quijano, que perdió la vida en 1854 mientras luchaba contra una devastadora epidemia de cólera que afectó a la ciudad, y que alberga en su centro un obelisco en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo en Madrid, entre otras curiosidades.

Los operarios del servicio ‘Brota’ han procedido en estos últimos días de julio y principios de agosto a la resiembra total del césped de los distintos parterres, la plantación de flor de temporada, recorte de arbustos y aporte de albero. Al mismo tiempo, también se han realizado labores de mantenimiento de los arcos y la plantación de nuevas enredaderas, para recuperar la imagen tradicional de este jardín clásico.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha resaltado que “este tipo de labores de mantenimiento más intensivas y que obligan al cierre de las zonas verdes durante algunas semanas al año se realizan de forma periódica en los parques principales de la ciudad con el objetivo de recuperar la imagen y el paisajismo que ha resultado deteriorado por el uso de las instalaciones y el paso del tiempo”.

Alemañ ha resaltado que “el objetivo del Ayuntamiento y el departamento de Parques y Jardines municipal, tras esta actuación de mejora paisajística y de la jardinería, es recuperar el ambiente de este pintoresco parque cargado de historia, que es frecuentado por muchas personas, vecinos y turistas, en busca de la sombra que ofrecen sus grandes árboles junto al estanque y, también, como un lugar tranquilo en el centro de la ciudad donde sentarse a descansar, leer o disfrutar de un buen ambiente, especialmente en días calurosos de verano”.

Otras tareas

‘Brota Alicante’ también viene realizando tareas de jardinería en distintos espacios de la ciudad, especialmente en aquellas dotadas con césped como la glorieta del Locutor Pepe Mira Galiana, y en parques y bulevares con arbolado frondoso con la retirada de hojarasca con el apoyo de dos vehículos específicos dotados con maquinaria de aspiración, además de las labores ordinarias del servicio en el resto de zonas verdes de la ciudad, así como en los montes urbanos y periurbanos.