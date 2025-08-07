Ofrecía furgonetas camper por Internet, cobraba adelantos y desaparecía: detenido en Tibi, Alicante

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Tibi al responsable de una empresa a la que se le atribuye haber estafado al menos a una decena de personas por todo el territorio nacional, con la venta fraudulenta de furgonetas camperizadas. A través de una plataforma de compra y venta por Internet, anuncia la venta de furgonetas de gran tamaño que supuestamente acondiciona para ser habitadas. El precio medio de la furgoneta camperizada ronda los 20 mil euros y algunas víctimas han llegado a pagar más de la mitad del precio final.

La investigación se inició el pasado 16 de junio, cuando una mujer denunció ante la Guardia Civil de Ibi haber sido víctima de una estafa que habría descubierto mientras veía un programa de televisión en una cadena de difusión nacional. En el programa, el equipo de reporteros trataba de indagar sobre una empresa que habría estafado a multitud de personas, ofreciendo un servicio de venta de furgonetas cámper, pero que una vez que cobraba, desaparecía con el dinero sin entregar ningún vehículo.

La denunciante, explicó a los agentes que en el mes de septiembre de 2024 había contratado la adquisición de una furgoneta cámper a través de una plataforma de compra/venta de todo tipo de artículos en Internet. De los 18 mil euros que valía la furgoneta en total, ella abonó por adelantad 11 mil euros a la empresa anunciante, que se había comprometido a entregar la furgoneta, una vez camperizada, en noviembre de 2024, dos meses después de realizado el contrato.

Pero pasados 9 meses la dicente no había recibido más noticias. Cuando ella le reclamaba el retraso, el responsable se amparaba en diferentes excusas, así que cuando vio el programa, llegó a la conclusión de que la habían engañado.

Recibida la denuncia e iniciadas las averiguaciones, los agentes del Área de Investigación de Ibi comprobaron la existencia de esta empresa, administrada por una única persona. Inspeccionaron un taller en la localidad, ajeno a la estafa, en cuyas instalaciones el presunto autor tenía arrendadas varias plazas de estacionamiento de vehículos que supuestamente estaba adaptando para su venta como vehículos cámper, comprobando que en ese momento tenía allí 8 furgonetas.

Sin embargo, realizadas las inspecciones técnico oculares de los vehículos, ninguno había sido mínimamente modificado ni presentaba indicios de que fuese a realizarse en ellos camperización alguna.

Inmediatamente iniciaron las comprobaciones para verificar el estado de los vehículos, así como la localización de otros posibles perjudicados, comprobando que se trataba de furgonetas importadas desde Alemania, que carecían de matriculación en España, y cuyos titulares seguían siendo los anteriores propietarios, todos de nacionalidad alemana. A pesar de el estado en el que se encontraban las furgonetas, alguna de ellas había sido vendida por la empresa estafadora simultáneamente a más de un comprador en España.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes recabaron varias denuncias de estafa con el mismo modus operandi y atribuibles al mismo autor en Granada, Islas Baleares, Navarra y Sevilla.

La empresa enviaba los contratos sin firma, sin fecha y sin especificación del plazo en el que se comprometía a entregar el vehículo una vez que fuera camperizado. Por otro lado, para que le realizaran el ingreso de los

pagos, el estafador facilitaba a los estafados números de cuenta de los que nunca él era titular, tratando así de eludir la acción de la justicia.

Tras un mes de intensivo trabajo de recopilación y cotejo de información y documentación que lo incriminaba, además de una laboriosa tarea de averiguación de paradero, pues conocedor de que estaba siendo buscado, eludía ser localizado, el pasado 16 de julio fue detenido en Tibi, se trata de un hombre de 46 años de nacionalidad española al que se le imputan varios delitos de estafa por cobrar la venta de varias furgonetas cámper que no llegaron a ser entregadas. Ninguna de las furgonetas localizadas había sido acondicionada para su habitabilidad.

Además, tenía en vigor varias órdenes de búsqueda y detención dimanantes de juzgados de Ayamonte (Huelva) y Granollers (Barcelona), por otras estafas.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ibi, que ha decretado libertad con medidas cautelares.

De momento, el Área de Investigación de Ibi ha localizado una decena de casos. La Guardia Civil continúa investigando los hechos, y no se descarta la localización de otros perjudicados, a la espera de que formalicen las respectivas denuncias. Si considera que puede haber sido víctima de los hechos descritos, puede dirigirse a la Guardia Civil de Ibi, en el teléfono 966553521.

Desde la Guardia Civil se aprovecha para recordar algunos consejos para evitar ser víctimas de una estafa de este tipo:

- Desconfiar de ofertas excesivamente ventajosas;

- Verificar la fiabilidad de las páginas en las que se anuncia el producto o servicio;

- Antes de comprometernos al pago, solicitar toda la información detallada por escrito;

- Verificar que en el contrato se especifiquen claramente y sin lugar a dudas, las condiciones de la venta;

- Comprobar que en el contrato figuran los datos identificativos de la persona o empresa, así como que figuren la firma, sello, fecha, plazos, servicios que incluye, etc.

- Realizar los pagos dejando rastro y solicitar la factura.

- Si a pesar de todo, somos víctimas de una estafa, se recomienda denunciar los hechos lo antes posible, aportando todos los datos posibles que permitan localizar al autor o autores