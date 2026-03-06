El nuevo presidente de INECA denuncia la "infrafinanciación histórica" y reclama "que se condone la deuda"

La asamblea de socios del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante INECA ha elegido por unanimidad a Alfredo Millá como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años, en sustitución de Nacho Amirola, quien da el relevo tras concluir su mandato.

La asamblea extraordinaria electoral se ha celebrado en la Biblioteca del Museo Arqueológico (MARQ) ante más de 70 personas, entre socios, representantes empresariales de la provincia y amigos de la institución.

La nueva junta directiva

Junto a Millá, en la junta directiva estarán Inés Abad (Garrigues), Antonio Fernández (Grupo Maisa), Catalina García (Cainur), María José Rocamora (Grupo Rocamora), Juan Amirola (Aquami), Ángeles Serna (Grupo TM), Dolores Mejía (Mercalicante), Luis Perea (Hosbec), Asunción Soro (Grupo Bonmatí), Arturo Albaladejo (Asesores Torres), Ignacio Iranzo (Aliaudit), Jorge Morales (Caja Rural Central), Aurora Fulleda (Aquora), Alicia Quiñones (Vitaly), y José Manuel Martínez (Tabisam), Quino Palací (Crea 360) y Pedro Menárguez (Jovempa Vega Baja), según ha detallado Ineca en un comunicado.

Conocer la provincia de Alicante para poder mejorarla

Alfredo Millá.- Nuevo presidente de INECA | Instituto de Estudios Económicos de Alicante

Durante su discurso, Millá ha incidido en que la razón de ser de los estudios de Ineca es "conocer la realidad de la provincia para poder mejorarla" y ha enunciado "cinco indicadores clave que la radiografían".

En concreto, estos son que Alicante es la cuarta provincia en población, la quinta en PIB, la cuarta en creación de empresas, la 42 en PIB per cápita y la última en presupuesto per cápita. Además, ha mostrado su "preocupación" porque el "tamaño", la "potencia" y la "fortaleza" de la provincia "no está a la altura" de su "capacidad de influencia".

La histórica infrafinanciación

En su primera intervención, se ha referido al actual modelo de financiación. "Nos está haciendo un grandísimo daño porque no se debe a una mala gestión presupuestaria, sino que debido a la infrafinanciación histórica estamos generando un sobreendeudamiento insostenible para mantener los servicios públicos necesarios que está obligando a la reducir al mínimo el volumen de inversión", ha aseverado, al tiempo que ha pedido "un nuevo modelo de financiación y que se condone la deuda que se arrastra como consecuencia del modelo".

Además, Millá ha afirmado: "No solo es que tengamos menos recursos que lo que nos corresponde para poder abordar las inversiones necesarias para el crecimiento, sino que el nivel de ejecución presupuestaria es una incógnita".

En este contexto, ha recordado que Ineca lleva "años" solicitando información "sobre el grado de ejecución" de los presupuestos tanto del Gobierno de España como de la Generalitat Valenciana y ha apostillado que "solo este año el gobierno regional ha aceptado tímidamente empezar a mostrar alguna información en dos reuniones de trabajo".

"No es suficiente pero ya hemos empezado", ha añadido el nuevo presidente de Ineca, al tiempo que ha reconocido que espera que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, retome "este trabajo interrumpido" por el cambio de jefe del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón hace unos meses.

Esfuerzo colectivo

El presidente electo ha abogado por el "esfuerzo colectivo para conseguir lo que es justo" y ha señalado: "Eso se consigue teniendo influencia y creando las circunstancias adecuadas para que en los círculos donde se toman las decisiones, tengamos el peso y la presencia necesaria para que se nos dé lo que es justo".

Asimismo, ha posicionado al instituto "como uno de los actores más importantes en la ecuación" y ha insistido en que desde Ineca "se contribuye en diagnosticar, denunciar, reclamar y proponer soluciones apoyadas en los resultados" de sus estudios.

Millá se ha comprometido a "centrar sus esfuerzos en aumentar la capacidad de influencia del instituto y comunicar más allá de la provincia sus fortalezas, sin olvidar la situación de infrafinanciación en la que se encuentra".

El recién nombrado presidente la entidad ha agregado que ser socio de Ineca "no es únicamente formar parte de una entidad más", sino que también "es creer en una provincia más fuerte, más cohesionada y con mayor capacidad de influencia".

"Es apostar por el análisis riguroso, por el diálogo constructivo y por el trabajo conjunto. Y nuestro compromiso es estar a la altura de esa confianza", ha manifestado Millá, quien también ha agradecido el "apoyo" de los socios.

La despedida de Nacho Amirola

Nacho Amirola.- Expresidente de INECA | Instituto de Estudios Económicos de Alicante

Por su parte, el presidente saliente, Nacho Amirola, ha recordado en su discurso de despedida que Ineca "se ha ganado el respeto de la sociedad, por años de esfuerzo y compromiso", por su "independencia y por la calidad técnica y humana de los todos los que conforman esta institución".

Pocas instituciones han hecho tanto con tan poco

Asimismo, ha agregado que "pocas instituciones han hecho más con menos" y ha abundado en que el "impacto económico y social" que genera la labor del instituto es "enorme". "Gracias a que hemos sabido poner el foco en el sitio adecuado en el momento oportuno", ha enfatizado.

Amirola ha remarcado que "fue Ineca quién centro el debate en la ajustada renta per cápita y capacidad de consumo de las familias en un momento en el que todo el mundo se felicitaba por los excelentes datos macroeconómicos".

Y ha mencionado que fue el instituto el que "ha conseguido que sociedad civil e instituciones se movilizaran a favor de tener unos presupuestos dignos y que el debate sobre los presupuestos ya no sea sobre la aprobación, sino sobre la ejecución".

En su intervención, también ha agradecido a los socios su "apoyo constante" y "desinteresado, altruista, generoso y amable" para convertir al instituto "en una de las más importantes herramientas de mejora económico-social" de la provincia.