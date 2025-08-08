Nuevo contrato para mantener aceras, plazas y espacios públios en Alicante por ocho millones

Alicante avanza en la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos que se duplica con respecto al anterior para alcanzar los ocho millones de euros, lo que lo convierte en uno de los mayores, tanto por volumen como por cuantía, del área de Infraestructuras que dirige Cristina García. La mercantil ACSA Obras e Infraestructuras ha presentado la oferta mejor valorada por los técnicos de las cinco presentadas y también la mejor oferta económica, aunque deberá justificarla al ser anormalmente baja.

Cristina García ha resaltado "la importancia que el Ayuntamiento de Alicante da a este contrato de mantenimiento de las aceras, plazas y espacios peatonales de la ciudad en el que dobla su aportación económica con el objetivo de poder prestar un servicio más rápido, eficiente y dimensionado a las necesidades de la ciudad".

Pavasal Empresa Constructora, ACSA Obras e Infraestructuras, Tecnología de la Construcción y Obras Públicas y dos UTES formadas por Mediterráneo de Obras y Asfaltos y Aceinsa por un lado y Asfaltos y Construcciones Aitana y Vías y Obras Aitana por otro son las empresas que han concurrido a la licitación de este servicio.

El anterior contrato, de 2021, se adjudicó por 4,1 millones de euros, mientras que el que ahora se tramita prevé un montante máximo de ocho millones para prestar el servicio los próximos cuatro años con la posibilidad de un año de prórroga.

Este importante servicio para la ciudad se cubre mediante un contrato mixto de obra y servicio para llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento y reparación de aceras, pavimentos en plazas, espacios públicos y demás elementos complementarios de las vías públicas municipales. Los trabajos consistirán básicamente en la subsanación de deficiencias en estos espacios, así como en los diferentes elementos complementarios estructurales y ornamentales de la vía pública, al tiempo que prevé mejorar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Las incidencias de carácter menor como pueden ser una arqueta rota, un bordillo suelto o un pequeño tramo de acera deteriorado que no requieran de estudio, diseño y valoración previa, podrán ser iniciadas en menos de 24 horas. Por ello, el pliego incluye que la adjudicataria deberá disponer de los equipos necesarios para atender las órdenes de trabajo todos los días de la semana. En este sentido, la empresa deberá disponer siempre de seis equipos activos con el equipamiento de vehículo, herramienta y pequeña maquinaria para los quehaceres diarios.

Además, se determinará el grado de afectación a la seguridad de la vía pública de la deficiencia detectada y en función del mismo se deberá subsanar en distintos plazos que van desde las 4 horas hasta los 15 días.