Los nueve primeros municipios del Consorci Mare en tener contenedor para textiles ya recogen más de 15.400 kilos de este desecho

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, ha presentado los primeros datos de la recogida consorciada de textil y aceite doméstico. Los resultados son muy positivos. En el último trimestre del año, se ha recogido un total de 15.422 kilos de textil usado en los 58 contenedores implantados en Alcalalí, Benidorm, Benimantell, Benigembla, Castell de Guadalest, Murla, Tàrbena, Sella y La Vila Joiosa. Con la recogida de aceite usado, que se activó en diciembre en la Vila Joiosa y Benidorm, se ha logrado recuperar un total de 937 litros en un solo mes.

“Estamos muy contentos de anunciar los primeros datos de la recogida consorciada de textil y aceite doméstico: hemos conseguido, gracias a la implicación ciudadana, recuperar más de 15.422 kilos de textil y 937 litros de aceite doméstico en los municipios que han firmado el convenio de colaboración,” ha anunciado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Todo un éxito que muestra que cuanto más facilitemos al ciudadano el reciclaje, poniendo más contenedores a su disposición, más mejoraremos en la separación en origen”.

Llíber se une a la recogida consorciada de textil y aceite doméstico

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha firmado con el alcalde de Llíber, José Juan Reus, el convenio de colaboración para la prueba piloto de recogida consorciada de textil y aceite doméstico. Con esta firma, el Consorci Mare gestionará las fracciones de textil y aceite usado en Llíber. Se implantarán contenedores y el Consorcio asumirá su transporte y tratamiento a través de empresas autorizadas.

Prueba piloto

La recogida consorciada de aceite doméstico y textil usado es una prueba piloto impulsada por la entidad con el objetivo de mejorar los índices de separación de estas dos fracciones de residuos domésticos y ayudar a los ayuntamientos a lograr los objetivos de reciclaje europeo.

Además, la separación en origen de estas dos fracciones son clave para la protección del medio ambiente. El aceite de cocina usado, si se tira al fregadero, provoca graves problemas en la red de alcantarillado municipal y puede acabar contaminando el mar. El textil es un residuo que, si se tira al contenedor gris, es imposible de recuperar. En 2025, como señala González de Zárate “el 10 por ciento de los residuos del contenedor gris que procesamos son textiles, que son imposibles de recuperar una vez en planta, pero que si se depositan en el contenedor de textil, pueden ser reutilizados o reciclados”.