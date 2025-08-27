Nuevas obras de mejora del camino de La Vall d´Ebo a L´Atzúbia

La Diputación de Alicante ha iniciado hoy los trabajos de acondicionamiento del camino que une los municipios de La Vall d’Ebo y L’Atzúbia, una importante actuación que cuenta con una inversión provincial de 740.000 euros y que permitirá mejorar la evacuación y extinción en caso de incendio en la zona.

El proyecto, que abarca 8,16 kilómetros de longitud, incrementará además la seguridad vial y favorecerá la vertebración del territorio, facilitando la movilidad y conectividad entre ambos núcleos de población.

Entre las intervenciones que se llevarán a cabo se encuentran la mejora del drenaje, el remplazo de firmes y pavimentos, el balizamiento y la señalización. Todo ello, respetando el trazado original y garantizando un ancho mínimo en todo el tramo.

“Tras el grave incendio forestal con epicentro en La Vall d’Ebo que asoló el norte de nuestra provincia en 2022, la Diputación de Alicante puso en marcha un ambicioso proyecto destinado a mejorar la conectividad del territorio que, a su vez, resultara estratégico de cara a la evacuación y extinción de los valles en caso de emergencia, mejorando la prevención y asegurando un acceso rápido a las zonas forestales y a otras infraestructuras de prevención de incendios”, ha señalado el diputado responsable del área, Arturo Poquet.

En este sentido, destacan otras dos grandes actuaciones como son el acondicionamiento del camino que une las localidades de Millena y Gorga, ya ejecutada y que ha contado con un presupuesto de 171.511 euros, y el que enlaza Balones y Quatretondeta, ésta a punto de concluir tras una inversión de 243.961 euros.

El diputado ha insistido en que “estas tres importantes intervenciones impulsadas desde la Diputación contribuirán de forma significativa a mejorar la prevención y la extensión de incendios en un entorno tan singular y de tan alto valor medioambiental”.