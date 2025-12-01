Nuevas jornadas de dinamización para reactivar el comercio de barrio durante la Navidad

El Ayuntamiento de Alicante junto con las asociaciones comerciales han presentado este lunes la campaña de dinamización de Navidad que se va a poner en marcha durante el mes de diciembre con el objetivo de revitalizar el comercio local y las compras. En total se han organizado 20 jornadas de dinamización en los barrios, mercados y mercadillos.

Bajo el lema, ‘La Navidad que más sonríe’, está previsto llevar a cabo actividades, espectáculos, talleres navideños, animación, juegos, música, photocall y realidad virtual en las calles y plazas de ciudad del 13 al 30 de diciembre, en horarios de mañana y tarde.

El programa se ha diseñado y coordinado de la mano de los comerciantes para reforzar la actividad en estas señaladas fechas navideñas. La concejala de Comercio, Lidia López, ha presentado la iniciativa en la avenida de la Constitución explicando que “durante todo el año dinamizamos nuestro comercio local y en Navidad se refuerza con esta campaña organizando un programa muy especial para llegar a más zonas de la ciudad como incentivo a las compras en los espacios públicos de nuestros barrios”.

Entre las plazas donde se van a realizar las jornadas destacan la plaza América - viernes 12, plaza de Argel - sábado 13, plaza Magallanes - viernes 19, plaza Pla-Carolinas – sábado 20, plaza Navarro Rodrigo – Lunes 22, Pau 5– Martes 23, Historiador Vicente Ramos - martes 23, plaza Calvo Sotelo - viernes 26, plaza San Blas – sábado 27, plaza Villafranqueza – lunes 29, San Gabriel– martes 30. Mercadillos: Benalúa – jueves 18, Carolinas -sábado 20, Babel - sábado 20 y Teulada – sábado 27. En los cuatro Mercados los días 20 22, 23 y 24 de diciembre y 3 y 5 de enero.

“Nos acompañan las asociaciones que se vuelcan en estas actividades y juntos queremos reivindicar nuestro comercio de proximidad, queremos concienciar con esta campaña la importancia que tiene el realizar las compras en nuestros barrios por ello vamos a llevar actividades para seguir fomentando el sector comercial y que brille más esta Navidad”, aseveró la edil Lidia López.

A la presentación acudieron representantes de las asociaciones Pla Carolinas, Benalúa, Condomina-Miriam Blasco, Pau 5, Corazón de Alicante, asociación de Comercios y Empresas San Gabriel, Mas que Centro, Quintana, Copibad, Plaza Árgel, Acua y de la asociación de Mercadillos. En este acto las entidades pusieron en valor las luces de Navidad destacando que “es una de las épocas en las que más vendemos de todo el año y la iluminación ha sido un arranque excepcional. Alicante estaba lleno el fin de semana, es un reclamo muy positivo y tiene un efecto de atracción muy grande ya que cada vez nos vamos superando”.

Asimismo los comerciantes también destacaron la importancia de organizar dinamizaciones asegurando que “son fundamentales la atracción que ofrece, los comercios locales ofrecemos calidad, atención personal, buenos precios sostenidos todo el año, se trata de dinamizar la ciudad que la gente venga a Alicante para pasear por sus calles y barrios y para comprar, esto nos da mucha vida y reactiva los negocios”.

Actividades en los mercadillos y mercados

Los mercadillos volverán a acoger estas fiestas dinamizaciones ya que fue un éxito de participación la organización en los cuatro emplazamientos de nuestros mercadillos y, este año, se han organizado actividades para seguir dinamizando más espacios comerciales públicos llevando el ocio a los mercados y mercadillos. Las jornadas previstas con talleres infantiles, pasacalles, animación, Zancudos y Elfos, en horario de mañana, de 10,30 a 12,30 horas se realizarán el 18 de diciembre en el mercadillo de Benalúa, el 20 en Carolinas y en Babel y el 27 en Teulada con talleres de Navidad.

Para los mercados municipales se han organizado unas visitas muy especiales con Papá Noel y los Elfos, los días 20 22, 23 y 24 de diciembre, en los cuatro mercados Central, Babel, Benalúa y Carolina. Así como también recibirán la visita de los carteros reales, el 3 y 5 de enero en todos los mercados para que los más pequeños lleven las cartas y sus deseos. Todas estas actividades serán de 11 a 13 horas y animarán las compras en estas señaladas fechas.

El comercio local se vuelca en la campaña de Navidad

Esta es una campaña con muchas ventas y los comercios locales se implican con su puesta en marcha y organización, decoran sus establecimientos como incentivo y reclamo, y trasmiten la ilusión para llevar la magia de la Navidad en sus escaparates. “Ellos son los verdaderos protagonistas de la campaña de dinamización, y su implicación es fundamental para dinamizar los barrios. Desde el Ayuntamiento se encienden todos los días cerca de 2,6 millones de puntos de luces led del alumbrado navideño que es también un reclamo e incentivo para las compras en Navidad en las tiendas locales de nuestra ciudad”, resaltó la edil Lidia López.