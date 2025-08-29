Nueva maratón de donación de sangre de verano para este sábado 30 de agosto

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV), en colaboración con la Diputación de Alicante, organiza este sábado 30 de agosto un Maratón de Donación de Sangre en el Palacio Provincial. Esta jornada solidaria se desarrollará en horario de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas con el objetivo de reforzar las reservas de sangre, que tienden a descender en verano.

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV, ha explicado que “el verano es un periodo crítico porque las reservas se reducen, pero las necesidades en los hospitales continúan. Por eso pedimos a la población que no descuide el gesto solidario de donar sangre, imprescindible para garantizar la atención de urgencias, intervenciones y tratamientos médicos”.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta jornada, en la que también se podrá donar plasma, y ha reiterado el apoyo de la Diputación al CTVCV en su afán por “sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene este acto altruista, porque donar sangre es compartir vida”.

En esta edición, se suma la Federación de Moros y Cristianos de Alicante, que colabora animando a todos los festeros y festeras a sumarse a esta cita solidaria tan necesaria.

Además, con el fin de agradecer la colaboración, Cines Kinépolis Plaza Mar2 obsequiará a cada donante con una entrada gratuita de cine, hasta agotar existencias.

La Diputación colabora con el CTCV desde el 2003 a través de distintas campañas desarrolladas en espacios como el MARQ o el propio Palacio Provincial, y con esta edición, ya son 6 las colaboraciones en periodo estival.

Junto a la jornada de donación de sangre también estará presente la donación de plasma, y contará con un equipo de profesionales sanitarios que velarán por la seguridad, fluidez y comodidad de los donantes en todo momento.

Los requisitos para poder donar son: tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se recomienda acudir con DNI, sin estar en ayunas y bien hidratado.