“Navidad Cultural” ofrecerá más de 70 actividades con música, talleres, exposiciones, teatro y visitas guiadas

El programa de “Navidad Cultural” propone más de 70 actividades para todos los públicos en espacios culturales municipales y otras localizaciones de la ciudad hasta el próximo 7 de enero. Talleres, exposiciones, música, teatro y visitas guiadas centran la oferta diseñada por la Concejalía de Cultura para este año. Este programa se suma a las más de 60 actividades de “Alicante, vive una Navidad Gigante”.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha explicado que “las actividades para niños en periodo vacacional y las actuaciones musicales tendrán un peso especial como no podía ser de otra manera dentro del programa de Navidad Cultural que hemos preparado con mucha ilusión pensando en que alicantinos y visitantes disfruten de estas fechas”. “Nuestra Banda Sinfónica Municipal, agrupaciones musicales y coros van a estar muy presentes por toda la ciudad y prácticamente todos los espacios culturales han preparado talleres, actividades especiales, cuentos y teatro para los más pequeños”, ha señalado la edil.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante MACA, el Centro Cultural Las Cigarreras, la Lonja del Pescado, las Bibliotecas Municipales, la intersección de La Rambla con la Explanada, el Museo de Belenes, el Archivo Municipal, Espacio Séneca, el Centro Municipal de las Artes y distintas plazas de la ciudad son los escenarios de "Navidad Cultural".

Música

Los conciertos de “Nadales al Carrer” con acceso libre ofrecen actuaciones de once corales alicantinas el sábado 13 y el sábado 20 en las siguientes localizaciones: El día 13 el Orfeón Alicante en la Plaza de la Montañeta, el Coro Séneca en la avenida de la Constitución, la Peña Lírica Alicantina en la Plaza 25 de mayo; la colla L’Embolic en el Mercado de Babel; la Colla La Canya en el Mercado de Carolinas y la Colla Alacant en la avenida Maissonave y adyacentes. Y el sábado 20 actuarán el Orfeón Mare Nostrum en la Plaza Navarro Rodrigo; el Coro Inmaculada Antiguos Alumnos de Jesuitas en la Plaza de la Montañeta; la Colla San Blas en el Mercado de Teulada; la Colla Sant Antoni en la Plaza de Argel y la Colla Benacantil en la avenida Maissonave y adyacentes. Todos a las 12 horas.

En la Rambla con la Explanada serán nueve las actuaciones, duplicando las del año pasado. En concreto se desarrollarán el sábado 20 a las 19 horas el concierto de la Gala 50 Aniversario de la Agrupación Musical SCD Carolinas; el domingo 21 a las 12 horas Encantados. Tributo a Encanto (Musical) de Eventime Teatro; el lunes 22 a las 19 horas el Concierto de Navidad de la Asociación ConcertArte; el martes 23 a las 19 horas Ecos de Navidad con la Orquesta de Cámara Akra Leuka; el sábado 27 a las 18 horas Desempolsant, espectáculo de circo contemporáneo de la compañía Aicrag y a continuación, a las 19 horas, el concierto Joy to the world! a cargo de Russingers Choir; el domingo 28 a las 11.30 horas una Dansà Popular, de la Federació de Folklore d’Alacant y a las 12 horas concierto de la Colla Federal de la Federació de Folklore d’Alacant y Sociedad Musical “La Amistad” de Villafranqueza; y el lunes 29 a las 19 horas Swing for Christmas, concierto y baile de Babalu Swing Band.

Por su parte, la Banda Sinfónica Municipal ofrece tres conciertos. El domingo 14 a las 12 horas el Concierto Camino hacia la Navidad en Las Cigarreras, el miércoles 17, a las 11 horas, concierto Matinal también en Las Cigarreras y el lunes 22 a las 20 horas Concierto de Navidad junto con el Coro del Teatro Principal en el ADDA.

En el MACA junto con las actividades en torno a la artista alicantina Juana Francés, la exposición, una conferencia, visitas guiadas, talleres y el ensayo general de la obra de teatro, se desplegarán otras actividades como Grandes artistas a secas. Visita en torno a la figura de las artistas más influyentes del Siglo XX el sábado 13 a las 12 horas y a las 19 horas MACA en vivo, Alicia Verdú “Minerva”. El domingo 14, a las 11 horas, Paseos sonoros con la programación del museo en relación al arte sonoro y el laboratorio de fabulación Mitolatorio y el taller de artes gráficas "Póster con duende" para diseñar y crear póster navideños el viernes 26 a las 11 horas.

En el Centro Cultural Las Cigarreras, junto a las exposiciones PhotoAlicante y B-U-G-S ofrecerán el viernes 19 a las 20 horas y el sábado 20 a las 19 horas el espectáculo escénico "Verne" sobre Julio Verne, el taller de experimentación plástica Meta: Parque de atracciones el viernes 12 y el sábado 13. El sábado 13 a partir de las 11 horas se celebra el VII Festival Internacional de Blues de Alicante y conciertos y talleres el sábado 27 con "Al turrón".

En Espacio Séneca ya se puede disfrutar de la exposición Viaje al Reino de la Nieves, centrada en la figura de Hans Christian Andersen, pensada para que los más pequeños interactúen con el famoso cuento. El sábado 13 a las 12.30 horas ¡Duendes al aire! en la que el periodista Denis Rodríguez (Cope) se encargará de entrevistar a estos traviesos personajes de Pàmpol Teatre; el domingo 14 12.30 horas será Carlos Arcaya (Cadena Ser) quien entreviste a los personajes de ¡Alocada Navidad! y el sábado 20 a las 12.30 horas Luz Sigüenza (Onda Cero) se encargará de contar las peripecias de los acompañantes de los Reyes Magos en ¡Pajes al límite! Además, los días 9/10/11/12/16/17/18/19/20 de diciembre de 17.30 a 19.30 horas habrá talleres creativos para toda la familia con el Reino del Arte.

En la Lonja del Pescado el viernes 26, sábado 27, domingo 28 y martes 30 se desarrollarán talleres y espectáculos para los más pequeños que convivirán con las dos exposiciones de Dagoberto Rodríguez y Luis Fega. Son: Viernes 26 de diciembre. 11 horas Serigrafía navideña. Crea tu propia decoración de Navidad con La Cosmonauta; el viernes 26 a las 12 horas Cuentos mágicos a cargo de Charlie Méliès; el sábado 27 a las 11 horas Serigrafía navideña. Diseña tu propia felicitación con La Cosmonauta; el sábado 27 a las 11 horas Visita guiada a las exposiciones con Esperanza Durán, licenciada en Bellas Artes; el sábado 27 a las 12 horas Espectáculo de magia Malastruc; el domingo 28 a las 11 horas Serigrafía navideña. Estampa tu bolsa festiva y navideña con La Cosmonauta; el domingo 28 a las 12 horas Concierto navideño de Billy Mandanga; y el martes 30 a las 11 horas taller infantil Tu carta a los Reyes Magos, visita a las exposiciones y concierto navideño de villancicos, pop y rock para toda la familia con Sugar Bells.

En el Centro Municipal de las Artes el viernes 26 a las 12 horas "Somos lo que comemos...también en Navidad" taller de hábitos saludables.

A todo ello se suma, del 15 de diciembre al 6 de enero, una exposición sobre las Navidades Alicantinas en los ventanales del Archivo Municipal y toda una serie de talleres de decoración navideña y cuentos de Navidad en familia en toda la red de bibliotecas municipales del jueves 11 al lunes 29.