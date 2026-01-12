El Museo de Aguas de Alicante se posiciona como un nuevo espacio para el debate abierto a la ciudadanía

El Museo de Aguas de Alicante ha presentado este lunes nueva Agenda Cultural para el primer semestre del 2026, una propuesta enfocada a todos los públicos y que este año tendrá entre sus objetivos el convertirse en un nuevo espacio alternativo para el diálogo ciudadano en Alicante, con propuestas para temáticas variadas gracias a la incorporación de formatos innovadores.

“Después de cerrar un 2025 con más de una treintena de actividades culturales y con una cifra de visitantes que alcanzó los 41.200 (más de 302.000 desde su inauguración en 2019), arrancamos 2026 con una nueva oferta cultural, que se suma como cada año a la labor de educación medioambiental que este espacio lleva haciendo desde hace quince años. Para este primer semestre y con un presupuesto total de 12.000 euros, destacamos la calidad de las propuestas que hemos recogido, con especial énfasis en los nuevos formatos que presentamos y que favorecen el debate ciudadano sobre temáticas diversas, culturales y de actualidad, entre ellas”, ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, que ha expuesto esta mañana en detalle el contenido de la nueva programación acompañado de todos los artistas participantes.

Los eventos más destacados, organizados por mes:

ENERO

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 1. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema: presentación del libro “Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII” de Gerardo Muñoz, historiador y columnista del Diario Información (15 enero/ 18:00 horas/ +18 años).

● Charla “Agua, escena y conflicto”. Conversación sobre teatro clásico y medio ambiente, introductoria del Ciclo de “Lecturas dramatizadas”. Ponentes: Blanca Fernández-Campa y Daniel Terol (25 enero/ 12:00 horas/ +14 años).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 2. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema: “¿Es Mercosur beneficioso para España?”. Ponentes: Millán Requena, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alicante, y José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante. (29 enero/ 18:00 horas/ +18 años).

FEBRERO

● Exposición fotográfica “Alicante, cerca del agua”, fotografías estereoscópicas en cristal. Autor: Pedro Picatoste. (Del 6 de febrero al 6 de marzo/ horario Sala Multimedia/ Todos los públicos).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 3. Modera: Jorge Brugos, periodista.Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (12 febrero/ 18:00 horas/ +18 años).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 4. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (22 febrero/ 18:00 horas/ +18 años).

MARZO

● II Ciclo “Como el agua”/ Sesión 1: Horizontes de Mujer. Autora: Begoña Abellán. Ilustración, poesía y performance. (8 marzo, Día Internacional de la Mujer/ 12:00 horas, Pozos de Garrigós/ +14 años).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 5. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (12 marzo/ 18:00 horas/ +18 años).

● Taller Creativo “Valoración del Impacto Ambiental”: elaboración de obras de arte a partir de residuos. Coordina: Proyecto Mangarahara. (21 marzo/ 11:00 horas/ Público Infantil).

● II Ciclo “Como el agua”/ Sesión 2: Ágora Reix. Música, poesía y performance. (22 marzo, Día Mundial del Agua/ 12:00 horas, Pozos de Garrigós/ Todos los públicos).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 6. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (26 marzo/ 18:00 horas/ +18 años).

ABRIL

● Ciclo “Lecturas Dramatizadas”: Clásicos Griegos. Dramaturgia: Francesc Sanguino y Blanca Fernández-Campa. (5 abril/ 12:00 horas/ Todos los públicos).

● Exposición Pintura “Mitos y verdades”. Autor: Andrés Amadeo. (Del 7 al 26 de abril/ horario Sala Multimedia/ Todos los públicos).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 7. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (16 abril/ 18:00 horas/ +18 años).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 8. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. 30 abril/ 18:00 horas/ +18 años).

● Exposición Fotográfica “Senderos del arte”. Coordina: La Mácula del Tiempo. (Del 30 de abril al 20 de mayo/ horario Sala Multimedia/ Todos los públicos).

MAYO

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 9. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (14 mayo/ 18:00 horas/ +18 años).

● Concierto “Las Voces del Agua”. Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante -ICALI. (15 mayo/ 18:00 horas/ Todos los públicos).

● Concierto “Fénix”. Artista: Marabina. (16 mayo/ 19:00 horas/ Todos los públicos).

● Exposición III Ciclo de Artista Fogueril y Escenografía. Organiza: I.E.S. Las Lomas. (Del 22 al 31 de mayo/ horario Sala Multimedia/ Todos los públicos).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 10. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. 28 mayo/ 18:00 horas/ +18 años).

JUNIO

● VII Edición Ciclo de Arte y Medioambiente: “Hálito”. Autora: Ana Pastor. (Del 5 de junio al 9 de septiembre/ horario Pozos de Garrigós/ Todos los públicos)

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 11. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (11 junio/ 18:00 horas/ +18 años).

● Ciclo-Coloquio "Más claro agua" Sesión 12. Modera: Jorge Brugos, periodista. Tema y participantes: se anunciará con 15 días de antelación. (25 junio/ 18:00 horas/ +18 años).

Primer museo de Alicante en incorporarse a AMUCYTE

Junto a la programación, Sanz ha anunciado la inminente incorporación del Museo de Aguas de Alicante a la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE), lo que supondrá que es el primer espacio de la ciudad de Alicante en sumarse a esta organización dedicada a promover el interés de la ciudadanía hacia la ciencia, la técnica, la investigación y la innovación. AMUCYTE sirve además como interlocutor ante las Administraciones Públicas en la agenda de divulgación científica y técnica, y gracias a esta adhesión se da un paso más para aumentar la representatividad local en el territorio.

Objetivo: llegar a la ciudadanía y visitantes de Alicante

Aguas de Alicante tiene un compromiso con la ciudadanía de Alicante y sus visitantes, no sólo en la organización de una agenda cultural de calidad, sino también en garantizar que esta información llegue a todos a través de múltiples canales. Desde las redes sociales corporativas de Aguas de Alicante y la página de Facebook del propio Museo de Aguas de Alicante, pasando por el reciente canal de WhatsApp para una comunicación directa, hasta la inclusión de la programación en la iniciativa 'Cultura en Barrios' del Ayuntamiento. A todo ello y en un esfuerzo por conectar con el público más joven, la entidad estrena presencia en la red social TikTok, sumando así todas las herramientas a su alcance para consolidar el Museo de Aguas como un verdadero espacio de diálogo y encuentro para toda la ciudad.